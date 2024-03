Pred volebnými miestnosťami v Moskve sa po výzve Navaľnej tvorili rady

Moskva 17. marca (TASR) - Pred volebnými miestnosťami v ruskej metropole Moskva sa v nedeľu predpoludním začali tvoriť ľudí čakajúcich na odovzdanie hlasu v prezidentských voľbách. Informuje o tom stanica BBC



Vdova po zosnulom vodcovi ruskej opozície Alexejovi Navaľnom predtým vyzvala Rusov, aby prišli masovo hlasovať v nedeľu napoludnie a symbolicky tak vyjadrili svoj protest proti dlhoročnému šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi, ktorý vo voľbách nemá skutočného súpera.



Na fotografiách spred viacerých moskovských volebných miestností bolo vidno ľudí rôzneho veku čakajúcich v radoch. Čakali disciplinovane a ticho, bez prejavov protestov, plagátov či politických sloganov.



Bezprostredne neboli správy ani o tom, že by došlo k zatýkaniu.



Vdova Julija Navaľná, ako aj ďalší členovia tímu zosnulého politika, predtým vyzvali Rusov, aby prišli do volebných miestností v rámci protestnej akcie "Napoludnie proti Putinovi". S touto myšlienkou prišiel pred svojou februárovou smrťou v Ruskom väzení samotný Alexej Navaľnyj.



Účasť na protestoch je podľa BBC v Rusku nebezpečnou aktivitou, ale podľa Julije Navaľnej je poludňajšie čakanie pred hlasovacími miestnosťami "veľmi jednoduchou a bezpečnou akciou," ktorú úrady nemôžu zakázať. Protiputinovski naladení občania budú môcť vidieť, že je ich mnoho a že sú silní, uviedla Navaľná.



Zároveň vyzvala Rusov, aby po príchode do volebných miestností volili ktoréhokoľvek kandidáta okrem Putina, zneplatnili svoje hlasovacie lístky, alebo na ne napísali veľkými písmenami meno Navaľnyj.



Navaľného tím vyzval Rusov, aby v nedeľu, v posledný deň trojdňových "volieb", takto protestovali proti Putinovi v každom z 11 časových pásiem krajiny.



Okolo poludnia prišiel voliť aj opozičný politik Boris Nadeždin vystupujúci proti vojne na Ukrajine, ktorý chcel kandidovať za prezidenta ale ruské úrady ho odmietli zaregistrovať. Na fotografiách z volebnej miestnosti bolo vidno 60-ročného Nadeždina obklopeného davom prevažne mladých ľudí.



Tvorenie radov pred hlasovacími miestnosťami bolo hlásené aj z iných ruských miest. Rad čakajúcich voličov sa vytvoril aj pred ambasádou Ruska v kirgizskej metropole Biškek. Podľa BBC bol dlhý viac než pol kilometra a tvorili ho prevažne mladí ľudia.