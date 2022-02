Pred výročím prevratu v Mjanmarsku zadržali desiatky ľudí

Protivládni mladí demonštranti ukazujú tri prsty ako symbol odporu počas protestu proti vojenskej okupácii v mjanmarskom meste Rangún 9. apríla 2021. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 10. decembra 2019 mjanmarská líderka Aun Schan Su Ťij. Foto: TASR/AP

Rangún 1. februára (TASR) - Mjanmarské bezpečnostné sily pred utorkovým celoštátnym štrajkom pri príležitosti prvého výročia vojenského prevratu v krajine zadržali desiatky ľudí. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na lokálne médiá.Odporcovia vlády vojenskej junty vyzvali na "tichý štrajk", počas ktorého chcú dosiahnuť, aby zostali ulice miest vyprázdnené. Na obyvateľov apelovali, aby zostali doma a takisto vyzvali podniky, aby svoje prevádzky nechali od 10.00 h do 16.00 h zatvorené. Na neskôr je naplánovaný protest, počas ktorého majú ľudia robiť hluk búchaním hrncami či panvicami alebo trúbením.Od minulého týždňa zadržali v Mjanmarsku najmenej 58 osôb po tom, čo na Facebooku oznámili, že ich obchody či podniky budú v utorok zatvorené, uviedli štátne noviny Myanmar Alin. Zatknuté osoby pochádzajú z miest Rangún, Mandalaj a Myawaddy a sú medzi nimi majitelia obchodov, reštaurácií, ale aj lekár či astrológ.K ich zadržaniu došlo po oficiálnych varovaniach, že ľuďom, ktorí sa na štrajku zúčastnia, hrozí zatknutie či súd. Čeliť môžu pritom i obvineniam na základe protiteroristického zákona, ktorý ukladá i doživotné tresty odňatia slobody či konfiškáciu majetku.AP pripomína, že predošlé, ktoré sa konali vlani v marci a v decembri, dosiahli značnú podporu napriek zastrašovaniu zo strany predstaviteľov štátu. Išlo napríklad o sankcie, keď smeli obchody, ktoré sa zapojili do štrajku, otvoriť až po týždni.K vojenskému prevratu v Mjanmarsku došlo 1. februára 2021, v deň, keď sa mal zísť novozvolený parlament. Armáda vtedy zrušila výsledky volieb, zosadila civilnú vládu a uväznila jej predstaviteľov vrátane faktickej premiérky Aun Schan Su Ťij a prezidenta Win Mjina. Celoštátne protesty proti prevratu vojenská junta krvavo potlačila. Podľa miestnej monitorovacej skupiny bolo zabitých takmer 1500 ľudí a ďalších viac než 11.000 osôb zadržali.Americký prezident Joe Biden vo vyhlásení k výročiu vojenského prevratu v Mjanmarsku vyzval na oslobodenie Su Ťij a ďalších zadržiavaných osôb a zdôraznil nutnosť obnovy zmysluplného dialógu s cieľom prinavrátiť Mjanmarsko na cestu k demokracii.Štátna televízia MRTV informovala, že vodca junty Min Aun Hlain získal v pondelok od Národnej rady pre obranu a bezpečnosť formálny súhlas na predĺženie výnimočného stavu o ďalších šesť mesiacov. Junta už predtým avizovala, že výnimočný stav má zostať v platnosti až dovtedy, kým sa uskutočnia nové voľby, ktoré by sa mali konať v auguste 2023.