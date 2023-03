Predaj starších domov v USA vo februári vzrástol najprudšie od 2020

Washington 21. marca (TASR) - Po roku systematického poklesu sa predaj starších domov v Spojených štátoch vrátil vo februári k medzimesačnému rastu, pričom tempo rastu bolo najvýraznejšie za posledné tri roky. Na druhej strane, stredná cena domu v medziročnom porovnaní klesla a ukončila rekordné obdobie vytrvalého rastu, ktoré trvalo 11 rokov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a portálu RTTNews.



Národná asociácia realitných kancelárií (NAR) v utorok zverejnila, že predaj starších domov v USA vzrástol vo februári oproti januáru o 14,5 % na sezónne upravenú ročnú mieru 4,58 milióna jednotiek. To predstavuje najvyššie tempo rastu od roku 2020.



Na porovnanie, v januári klesol predaj o 0,7 % na 4 milióny domov. Výsledky prekonali aj očakávania ekonómov, ktorí počítali s rastom iba na 4,17 milióna jednotiek. V medziročnom porovnaní bol však predaj starších domov stále o 22,6 % nižší.



Hlavný ekonóm NAR Lawrence Yul poukázal najmä na klesajúce úrokové sadzby na hypotékach. Ako informovala hypotekárna spoločnosť Freddie Mac, priemerná sadzba pri najpopulárnejších 30-ročných hypotékach zaznamenala v týždni do 16. marca 6,6 % a oproti predchádzajúcemu týždňu tak zaznamenala pokles. Yul zároveň dodal, že výrazný rast predaja je vidieť najmä v oblastiach, kde ceny domov klesajú a ekonomika vytvára väčší počet nových pracovných miest.



Stredná cena staršieho domu v USA dosiahla vo februári 363.000 USD (336.860 eur). Medzimesačne to predstavuje rast o 0,5 %. Oproti februáru minulého roka však cena klesla o 0,2 %, čo znamená prvý medziročný pokles od februára 2012.



(1 EUR = 1,0776 USD)