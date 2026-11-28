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PREDÁVAL JED NA SAMOVRAŽDY: Kanaďanovi hrozí 25 rokov
Bývalý kuchár Kenneth Law sa začiatkom tohto roka priznal k napomáhaniu pri 14 samovraždách v Kanade.
Autor TASR
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Montreal 28. novembra (TASR) - Kanadskí prokurátori v piatok navrhli 25-ročný trest odňatia slobody pre muža, ktorý predával jed s cieľom pomôcť ľuďom spáchať samovraždu. Zdôraznili pritom, že jeho obeťami boli prevažne mladí ľudia s psychickými problémami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Bývalý kuchár Kenneth Law sa začiatkom tohto roka priznal k napomáhaniu pri 14 samovraždách v Kanade. Zároveň priznal, že prostredníctvom viacerých internetových fór predával svoje takzvané samovražedné balíčky aj do zahraničia.
Prokurátori ho pôvodne obvinili aj z vraždy, no vzhľadom na nedostatok dôkazov súhlasili so stiahnutím závažnejších obvinení výmenou za to, že sa Law prizná k menej závažným trestným činom.
Toto rozhodnutie vyvolalo rozsiahlu vlnu kritiky, najmä zo strany priateľov a rodinných príslušníkov obetí. Sú presvedčení, že Law nesie priamu zodpovednosť za smrť ich blízkych. Prokurátori však trvali na tom, že aj napriek tomu budú žiadať prísny trest.
„Primeraným celkovým trestom v tomto prípade je 25 rokov odňatia slobody, od ktorých sa odpočíta čas, ktorý už obvinený strávil vo väzbe,“ uviedla pred súdom prokurátorka Katie Dohertyová.
Súdy pri určovaní výšky trestu často vychádzajú z porovnateľných prípadov, prokurátorka Dohertyová však upozornila, že „neexistuje prípad, ktorý by sa čo i len vzdialene podobal konaniu pána Lawa“.
Kanadská verejnosť bola šokovaná, keď po Lawovom zatknutí vyšiel najavo skutočný rozsah jeho činnosti. Jed predal ľuďom najmenej v 41 krajinách vrátane Číny, Francúzska a Brazílie. Podľa spoločného vyhlásenia o skutkovom stave, ktoré podpísala obhajoba aj obžaloba, predal 330 balení zákazníkom v Spojenom kráľovstve. Kanadskí prokurátori mu v tejto krajine pripisujú 79 úmrtí.
Priznal sa, že sa pod pseudonymom prihlasoval na diskusné fóra o samovraždách, kde vyhľadával ľudí uvažujúcich o ukončení života a následne ich nasmerovával do jedného zo svojich internetových obchodov, kde im predával smrteľné koncentrácie dusitanu sodného, konzervačnej látky používanej pri spracovaní mäsa.
Law, ktorý sa narodil v roku 1965, predával jed ľuďom, ktorí „mali celý život ešte pred sebou“ a „bojovali s duševnými chorobami“, uviedla prokurátorka Dohertyová. „Ide o veľmi významnú priťažujúcu okolnosť v tomto prípade,“ dodala.
Očakáva sa, že sudca vynesie konečný rozsudok v priebehu niekoľkých týždňov.
Bývalý kuchár Kenneth Law sa začiatkom tohto roka priznal k napomáhaniu pri 14 samovraždách v Kanade. Zároveň priznal, že prostredníctvom viacerých internetových fór predával svoje takzvané samovražedné balíčky aj do zahraničia.
Prokurátori ho pôvodne obvinili aj z vraždy, no vzhľadom na nedostatok dôkazov súhlasili so stiahnutím závažnejších obvinení výmenou za to, že sa Law prizná k menej závažným trestným činom.
Toto rozhodnutie vyvolalo rozsiahlu vlnu kritiky, najmä zo strany priateľov a rodinných príslušníkov obetí. Sú presvedčení, že Law nesie priamu zodpovednosť za smrť ich blízkych. Prokurátori však trvali na tom, že aj napriek tomu budú žiadať prísny trest.
„Primeraným celkovým trestom v tomto prípade je 25 rokov odňatia slobody, od ktorých sa odpočíta čas, ktorý už obvinený strávil vo väzbe,“ uviedla pred súdom prokurátorka Katie Dohertyová.
Súdy pri určovaní výšky trestu často vychádzajú z porovnateľných prípadov, prokurátorka Dohertyová však upozornila, že „neexistuje prípad, ktorý by sa čo i len vzdialene podobal konaniu pána Lawa“.
Kanadská verejnosť bola šokovaná, keď po Lawovom zatknutí vyšiel najavo skutočný rozsah jeho činnosti. Jed predal ľuďom najmenej v 41 krajinách vrátane Číny, Francúzska a Brazílie. Podľa spoločného vyhlásenia o skutkovom stave, ktoré podpísala obhajoba aj obžaloba, predal 330 balení zákazníkom v Spojenom kráľovstve. Kanadskí prokurátori mu v tejto krajine pripisujú 79 úmrtí.
Priznal sa, že sa pod pseudonymom prihlasoval na diskusné fóra o samovraždách, kde vyhľadával ľudí uvažujúcich o ukončení života a následne ich nasmerovával do jedného zo svojich internetových obchodov, kde im predával smrteľné koncentrácie dusitanu sodného, konzervačnej látky používanej pri spracovaní mäsa.
Law, ktorý sa narodil v roku 1965, predával jed ľuďom, ktorí „mali celý život ešte pred sebou“ a „bojovali s duševnými chorobami“, uviedla prokurátorka Dohertyová. „Ide o veľmi významnú priťažujúcu okolnosť v tomto prípade,“ dodala.
Očakáva sa, že sudca vynesie konečný rozsudok v priebehu niekoľkých týždňov.