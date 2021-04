Predbežná správa: Vrtuľník s Kellnerom manévroval tesne nad hrebeňom

Anchorage 14. apríla (TASR) - Predbežná správa amerického federálneho úradu vyšetrujúceho smrteľnú haváriu vrtuľníka na Aljaške z konca marca, pri ktorej zahynul najbohatší Čech Petr Kellner spolu s ďalšími štyrmi ľuďmi, vniesla trochu svetla do priebehu tragédie. Vrtuľník najprv niekoľko minút pomaly manévroval tesne nad vrcholom horského hrebeňa, potom narazil do hory pod vrcholom a zosunul sa dolu hrboľatým terénom. Informácie priniesla v stredu tlačová agentúra AP.



Americký Národný úrad pre bezpečnosť v doprave (NTSB) vydal v utorok správu, podľa ktorej vrtuľník podnikol 27. marca viac letov v pohorí Chugach, severne od metropoly Anchorage, a rozvážal lyžiarov do viacerých východiskových bodov blízko ľadovca Knik na heliskiing.



Údaje získané z GPS zariadenia ukazujú, že vrtuľník sa vydal na ďalší let o 18.27 h miestneho času a smeroval na severozápad. Vystúpil do výšky približne 1798 metrov (5900 stôp). O šesť minút neskôr začal vrtuľník pomaly manévrovať tesne nad horským hrebeňom vo výške 1910 metrov (6266 stôp), mal rýchlosť iba asi 1,61 kilometra za hodinu.



"Vrtuľník sa držal nízko nad hrebeňom a mal pomalú rýchlosť, pričom niekoľko minút nad ním manévroval," píše sa v správe úradu.



Záznam údajov o pohybe stroja sa končil o 18.36 h, neďaleko miesta s hlavným vrakom. Vyšetrovateľ NTSB nasledujúci deň zo vzduchu prezrel miesto havárie a uviedol, že vrtuľník narazil do hory približne 4,6 až 6,1 metra (15 až 20 stôp) pod hrebeňom - potom sa zosúval približne 274,3 metra dolu svahom, hrboľatým a zasneženým terénom.



Na neďalekom letisku v meste Palmer bolo vtedy jasné počasie s viditeľnosťou do 16 kilometrov a vietor mal v nárazoch rýchlosť 9,7 kilometra za hodinu.



Vrtuľník Airbus AS350-B3 mala v prevádzke spoločnosť Soloy Helicopters so sídlom v meste Wasilla. Pilot Zachary Russell vyzdvihol horských vodcov a cestujúcich v súkromnej rezidencii pri jazere Wasilla v meste, čo zorganizoval miestny hotel.



Pri havárii zahynul český miliardár Kellner (56), tréner snowboardingu Benjamin Larochaix (50) z Česka, dvaja americkí horskí vodcovia Gregory Harms (52) zo štátu Colorado a Sean McManamy (38) z Girdwoodu na Aljaške a pilot Russell (33) z Anchorage. Jediným preživším je bývalý český reprezentant v snowboardingu, 48-ročný David Horváth.



Nezvestnosť vrtuľníka bola nahlásená o 20.00 h a osoba hľadajúca stroj spozorovala vrak približne o 90 minút neskôr.



Záverečná správa o nehode, ktorá by mala obsahovať aj príčinu nešťastia, sa očakáva do roka.