Predbežné výsledky testov pacientky nepotvrdili toxínotvornú choleru

Štetín 25. júla (TASR) - U ženy hospitalizovanej v meste Stargard s podozrením na choleru predbežné výsledky nepotvrdili toxínotvorný kmeň baktérie. Ako v piatok uviedol hovorca hlavného hygienického inšpektorátu Marek Waszczewski, určite teda nie je chorá na choleru. Konečné výsledky testov budú známe v pondelok. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.



Pacientku previezli v sobotu zo Stargardu do nemocnice v Štetíne po tom, ako u nej detegovali baktériu cholery. Hygienici sa snažia zistiť jej pôvod. Žena ani jej príbuzní v poslednom čase necestovali do zahraničia. Jej zdravotný stav je stabilizovaný.



V karanténe bolo spolu 26 osôb, ktoré s pacientkou prišli do kontaktu. V stredu ju ukončilo 14 z nich, zvyšok v piatok. U nikoho sa neobjavili príznaky zhoršenia zdravotného stavu.







(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)