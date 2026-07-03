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Predbežné výsledky volieb v Alžírsku naznačujú rekordne nízku účasť
Zhruba 25 miliónov oprávnených voličov si vyberalo 407 poslancov Národného ľudového zhromaždenia, a to spomedzi 1235 kandidátov.
Autor TASR
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Alžír 3. júla (TASR) - Predbežné výsledky volieb do dolnej komory alžírskeho parlamentu naznačujú rekordne nízku účasť. Úrady v noci na piatok oznámili, že odvoliť prišlo približne 20 percent voličov, ale že tento údaj sa ešte určite zvýši. Spravodajca agentúry AFP na mieste informoval, že volebné miestnosti v hlavnom meste Alžír boli takmer prázdne už vo štvrtok popoludní, píše TASR.
Zhruba 25 miliónov oprávnených voličov si vyberalo 407 poslancov Národného ľudového zhromaždenia, a to spomedzi 1235 kandidátov. Volebné miestnosti sa otvorili o 08.00 h miestneho času a zatvorili sa o 20.00 h miestneho času.
Účasť podľa informácií štátnej televízie dosiahla vo štvrtok okolo 15.00 h miestneho času 11 percent na celoštátnej úrovni a takmer desať percent medzi voličmi, ktorí hlasovali v zahraničí. Zábery zverejnené televíziou ukázali v niektorých častiach krajiny zástupy ľudí čakajúcich v radoch, aby odovzdali svoj hlas.
„Tieto údaje sú predbežné. Je isté, že sa ešte zmenia,“ uviedol vo vyhlásení k 20-percentnej volebnej účasti Národný nezávislý volebný úrad (ANIE). V prípade potvrdenia by to znamenalo rekordne nízku účasť v porovnaní s 23 percentami, ktoré zaznamenali posledné parlamentné voľby v roku 2021.
Tohtoročné voľby do dolnej komory alžírskeho parlamentu sa podľa ľudskoprávnych organizácií konali v čase obáv z rastúcich životných nákladov a obmedzovania slobôd v tejto severoafrickej krajine. Sprevádzali ich aj kontroverzie spôsobené tým, že vláda diskvalifikovala približne tretinu potenciálnych kandidátov.
Vo všeobecnosti sa podľa AFP očakávalo, že vládnuci Front národného oslobodenia (FLN) si udrží kontrolu nad Národným ľudovým zhromaždením, ktorého členovia sú volení na päťročné funkčné obdobie.
Voľby v roku 2021 boli prvými od prodemokratických protestov, ktoré vypukli dva roky predtým a viedli k odstúpeniu vtedajšieho dlhoročného prezidenta Abdala Azíza Butefliku. Následne bol zvolený súčasný prezident Abdal Madžíd Tabbún a v roku 2024 si víťazstvom zabezpečil druhé funkčné obdobie v úrade.
Zhruba 25 miliónov oprávnených voličov si vyberalo 407 poslancov Národného ľudového zhromaždenia, a to spomedzi 1235 kandidátov. Volebné miestnosti sa otvorili o 08.00 h miestneho času a zatvorili sa o 20.00 h miestneho času.
Účasť podľa informácií štátnej televízie dosiahla vo štvrtok okolo 15.00 h miestneho času 11 percent na celoštátnej úrovni a takmer desať percent medzi voličmi, ktorí hlasovali v zahraničí. Zábery zverejnené televíziou ukázali v niektorých častiach krajiny zástupy ľudí čakajúcich v radoch, aby odovzdali svoj hlas.
„Tieto údaje sú predbežné. Je isté, že sa ešte zmenia,“ uviedol vo vyhlásení k 20-percentnej volebnej účasti Národný nezávislý volebný úrad (ANIE). V prípade potvrdenia by to znamenalo rekordne nízku účasť v porovnaní s 23 percentami, ktoré zaznamenali posledné parlamentné voľby v roku 2021.
Tohtoročné voľby do dolnej komory alžírskeho parlamentu sa podľa ľudskoprávnych organizácií konali v čase obáv z rastúcich životných nákladov a obmedzovania slobôd v tejto severoafrickej krajine. Sprevádzali ich aj kontroverzie spôsobené tým, že vláda diskvalifikovala približne tretinu potenciálnych kandidátov.
Vo všeobecnosti sa podľa AFP očakávalo, že vládnuci Front národného oslobodenia (FLN) si udrží kontrolu nad Národným ľudovým zhromaždením, ktorého členovia sú volení na päťročné funkčné obdobie.
Voľby v roku 2021 boli prvými od prodemokratických protestov, ktoré vypukli dva roky predtým a viedli k odstúpeniu vtedajšieho dlhoročného prezidenta Abdala Azíza Butefliku. Následne bol zvolený súčasný prezident Abdal Madžíd Tabbún a v roku 2024 si víťazstvom zabezpečil druhé funkčné obdobie v úrade.