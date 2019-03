Predbežnú správu o havárii v Etiópii zrejme zverejnia tento týždeň

Lietadlo typu Boeing 737 MAX 8 spoločnosti Ethiopian Airlines sa v nedeľu ráno 10. marca niekoľko minút po štarte zrútilo do polí juhovýchodne od Addis Abeby.

Addis Abeba 26. marca (TASR) - Predbežná správa o havárii lietadla spoločnosti Ethiopian Airlines z 10. marca bude s veľkou pravdepodobnosťou zverejnená tento týždeň. Tlačovej agentúre Reuters to v utorok povedal hovorca etiópskeho ministerstva dopravy Muse Yiheyis.



"Je veľmi, veľmi pravdepodobné, že bude zverejnená tento týždeň, ale môžu sa stať nepredvídateľné veci," povedal Yiheyis v telefonáte z etiópskeho hlavného mesta Addis Abeba. "Nemôžem povedať, že (bude zverejnená) dnes alebo zajtra," dodal.



Lietadlo typu Boeing 737 MAX 8 spoločnosti Ethiopian Airlines sa v nedeľu ráno 10. marca niekoľko minút po štarte zrútilo do polí juhovýchodne od Addis Abeby, pričom zahynuli všetci 157 ľudia na palube. Nachádzali sa tam pasažieri z viac než 30 krajín vrátane štyroch občanov Slovenska.



Tragédia viedla k pozastaveniu prevádzky týchto strojov na celom svete.



Takzvané čierne skrinky lietadla boli odovzdané francúzskemu Úradu vyšetrovania a analýzy pre bezpečnosť civilného letectva (BEA), ktorý v spolupráci s americkými a etiópskymi vyšetrovateľmi zisťuje, čo spôsobilo pád lietadla.



Pilot lietadla spoločnosti Ethiopian Airlines, ktoré sa zrútilo v Etiópii, krátko po štarte žiadal "spanikáreným hlasom" o povolenie vrátiť sa na letisko v hlavnom meste Addis Abeba. Pred niekoľkými dňami to napísal denník New York Times (NYT).



Denník sa v článku odvoláva na "osobu, ktorá skúmala komunikáciu letových dispečerov" z nedeľného letu. A podľa slov tejto osoby si dispečeri všimli, že lietalo stúpalo a klesalo o stovky metrov, pričom jeho rýchlosť sa zdala nezvyčajne vysoká.



Hovorca Etiópskych aerolínií uviedol, že pilot povolenie na návrat dostal. Avšak boeing sa o niekoľko minút zrútil pri metropole.



Údaje získané z dvoch tzv. čiernych skriniek lietadla Boeing 737 MAX 8 naznačujú "jasné podobnosti" medzi touto haváriou a októbrovým zrútením lietadla toho istého typu indonézskej spoločnosti Lion Air, ktoré si vyžiadalo 189 ľudských životov.