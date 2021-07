Predčasné parlamentné voľby v Bulharsku sa zrejme opäť skončia patom

Sofia 11. júla (TASR) - V Bulharsku sa v nedeľu po viac ako troch mesiacoch opäť konajú parlamentné voľby. Vypísané boli po tom, ako sa politickým stranám v rozdrobenom zákonodarnom zbore nepodarilo po voľbách zo začiatku apríla zostaviť vládu, uviedla agentúra AFP.



Po aprílových voľbách nastala patová situácia, keďže poverenie na zostavenie vlády odmietla najprv stredopravicová strana Občania za európsky vývoj Bulharska (GERB) vedená trojnásobným premiérom Bojkom Borisovom, ktorá v nich zvíťazila so ziskom 26 percent hlasov. Následne tak urobila i nová populistická strana Je aj taký národ (ITN) na čele s televíznym moderátorom a spevákom Slavim Trifonovom (dostala 17,6 percenta hlasov), a tiež socialisti, ktorí prišli o takmer polovicu svojich mandátov.



V reakcii na zlý volebný výsledok Borisov, ktorý bol od roku 2009 takmer nepretržite pri moci, odstúpil z funkcie premiéra. V lete minulého roka sa proti jeho vláde obviňovanej z korupcie a nezvládania koronavírusovej pandémie konali masové protesty. Prechodnú vládu Borisov na piatkovom predvolebnom zhromaždení obvinil z "teroru a represií".



Prieskumy aj tentoraz naznačujú nejednoznačný výsledok volieb — ITN i GERB by mohli získať 20 - 21 percent hlasov. Do parlamentu sa pravdepodobne dostanú aj ďalšie koalície, ktoré vznikli po minuloročných protivládnych protestoch.



ITN pred voľbami vylúčila spojenectvo s etablovanými stranami. Avšak aj prípadná koalícia so stranami, ktoré neodmieta, by jej podľa prieskumov zabezpečila iba 100 - 110 z 240 kresiel.



Vo voľbách kandiduje 23 strán a koalícií. O 240 mandátov sa uchádza viac ako 5000 kandidátov.



Volebné miestnosti sú otvorené od 07.00 h do 20.00 h miestneho času (06.00 h - 19.00 h SELČ). Krátko na to budú zverejnené prvé prognózy výsledkov.