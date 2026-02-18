< sekcia Zahraničie
Predčasné parlamentné voľby v Bulharsku sa uskutočnia 19. apríla
Autor TASR
Sofia 18. februára (TASR) - Predčasné parlamentné voľby v Bulharsku sa uskutočnia 19. apríla. V stredu to oznámila prezidentka Iliana Jotová. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
Pôjde tak už o ôsme voľby v krajine v priebehu štyroch rokov. Uskutočnia sa pre rezignáciu vlády Rosena Žeľazkova po decembrových protikorupčných protestoch.
Jotová minulý týždeň poverila zostavením úradníckej vlády viceguvernéra národnej banky Andreja Ďurova, ktorého úlohou bude krajinu doviesť k predčasným voľbám.
Protivládne protesty v decembri podporil aj vtedajší prezident Rumen Radev, ktorý 19. januára podal demisiu čo podnietilo špekulácie, že by mohol založiť vlastnú politickú stranu, s ktorou zabojuje v predčasných voľbách. Vo funkcii ho preto nahradila viceprezidentka Jotová.
