Teherán 21. mája (TASR) - Predčasné prezidentské voľby v Iráne sa uskutočnia 28. júna. Informovali o tom iránske médiá, na ktoré sa vo svojej správe odvoláva agentúra AFP.



Registrácia kandidátov bude od 30. mája do 3. júna a predvolebná kampaň potrvá od 12. do 27. júna.



Iránsky prezident Ebráhím Raísí zahynul v nedeľu pri havárii vrtuľníka v hornatej oblasti pri návrate z iránskej provincie Východný Azerbajdžan. O život prišiel aj minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján a ďalšie osoby.



Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí v pondelok vyhlásil v krajine päťdňový smútok. Súčasne oznámil, že funkciu prezidenta bude dočasne vykonávať doterajší prvý viceprezident Mohammad Mochber, ktorý musí do 50 dní usporiadať predčasné prezidentské voľby.