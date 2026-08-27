< sekcia Zahraničie
Predčasné voľby primátora Krakova budú o mesiac
Do druhého kola by podľa prieskumu postúpili Gibala a Piatkowska.
Autor TASR
Krakov 27. augusta (TASR) - Predčasné voľby primátora Krakova sa uskutočnia 27. septembra, pričom podľa najnovšieho prieskumu vedie nezávislý kandidát Lukasz Gibala s podporou 25 percent opýtaných. Na druhom mieste je kandidátka podporovaná vládnymi stranami KO a PSL Monika Piatkowska s 15 percentami. Vyplýva to z prieskumu agentúry Opinia24 pre portál Polityka Insight, informuje varšavský spravodajca TASR podľa denníka Rzeczpospolita.
Do druhého kola by podľa prieskumu postúpili Gibala a Piatkowska. Výrazný je podiel nerozhodnutých voličov, ktorých je štvrtina. Ďalšie miesta obsadili Daria Gosek-Popioleková z Ľavice s necelými deviatimi percentami a kandidát Práva a spravodlivosti (PiS) Michal Drewnicki s podporou takmer osem percent.
O post primátora sa podľa agentúry PAP chce uchádzať 23 kandidátov, ktorí však musia do 3. septembra splniť podmienku získania najmenej 3000 podpisov na registráciu kandidatúry. Podľa politológa Macieja Zakrzewského veľký počet kandidátov a absencia jedného silného favorita zvyšujú pravdepodobnosť druhého kola. „Treba počkať na novšie prieskumy. Doterajšie vznikali v podmienkach mimo kampane. Kampaň sa len rozbieha,“ uviedol expert pre PAP.
Voľby sa konajú po májovom referende, v ktorom obyvatelia Krakova odvolali vtedajšieho primátora Aleksandra Miszalského z Občianskej koalície. Za jeho odvolanie hlasovalo 171.581 ľudí, čo predstavovalo 29,99 percent oprávnených voličov. Iniciátori ho vinili z nehospodárneho nakladania so zdrojmi a pochybných nominácií.
Miszalski sa stal primátorom v roku 2024, keď v druhom kole porazil Gibalu pomerom 51,04 ku 48,96 percenta. Podľa Zakrzewského kampaň naberá na intenzite a Gibala má vďaka výsledku z roku 2024 silnú pozíciu.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Do druhého kola by podľa prieskumu postúpili Gibala a Piatkowska. Výrazný je podiel nerozhodnutých voličov, ktorých je štvrtina. Ďalšie miesta obsadili Daria Gosek-Popioleková z Ľavice s necelými deviatimi percentami a kandidát Práva a spravodlivosti (PiS) Michal Drewnicki s podporou takmer osem percent.
O post primátora sa podľa agentúry PAP chce uchádzať 23 kandidátov, ktorí však musia do 3. septembra splniť podmienku získania najmenej 3000 podpisov na registráciu kandidatúry. Podľa politológa Macieja Zakrzewského veľký počet kandidátov a absencia jedného silného favorita zvyšujú pravdepodobnosť druhého kola. „Treba počkať na novšie prieskumy. Doterajšie vznikali v podmienkach mimo kampane. Kampaň sa len rozbieha,“ uviedol expert pre PAP.
Voľby sa konajú po májovom referende, v ktorom obyvatelia Krakova odvolali vtedajšieho primátora Aleksandra Miszalského z Občianskej koalície. Za jeho odvolanie hlasovalo 171.581 ľudí, čo predstavovalo 29,99 percent oprávnených voličov. Iniciátori ho vinili z nehospodárneho nakladania so zdrojmi a pochybných nominácií.
Miszalski sa stal primátorom v roku 2024, keď v druhom kole porazil Gibalu pomerom 51,04 ku 48,96 percenta. Podľa Zakrzewského kampaň naberá na intenzite a Gibala má vďaka výsledku z roku 2024 silnú pozíciu.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)