Predčasné voľby v decembri schválila aj Snemovňa lordov

Londýn 30. októbra (TASR) - Horná komora britského parlamentu, Snemovňa lordov, odsúhlasila v stredu návrh zákona o usporiadaní predčasných volieb 12. decembra. Návrh už v utorok schválila aj Dolná snemovňa britského parlamentu, píše denník Evening Standard.



Poslanci dolnej komory schválili pomerom hlasov 438 k 20 návrh zákona, ktorý umožňuje prvé decembrové voľby v krajine od roku 1923. Poslanci ho schválili bez pozmeňovacích návrhov v druhom čítaní.



Úspešné hlasovanie nasledovalo po mesiacoch patovej situácie v britskom parlamente v otázke brexitu, teda vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie.



Na to, aby zákon vstúpil do platnosti, ho musí ešte musí odobriť aj kráľovná Alžbeta II.



Premiér Boris Johnson dlho trval na tom, že Británia musí EÚ opustiť 31. októbra s dohodou alebo bez nej. Britský parlament však v septembri schválil zákon, na základe ktorého musel premiér požiadať EÚ o odklad. Ten bol začiatkom tohto týždňa stanovený na 31. januára.



V prípade, že sa ratifikáciu dohody o podmienkach odchodu Británie podarí zavŕšiť pred spomínaným termínom, môže Británia opustiť Úniu aj skôr, a to v prvý deň mesiaca nasledujúceho po ratifikácii.