Predčasné voľby v Ekvádore budú 20. augusta

Quito 24. mája (TASR) - Predčasné prezidentské a parlamentné voľby sa budú v Ekvádore konať 20. augusta. Oznámila to v utorok ekvádorská Národná volebná rada, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



K vypísaniu volieb pristúpila rada po tom, ako ekvádorský prezident Guillermo Lasso minulý týždeň nečakane prostredníctvom dekrétu rozpustil Národné zhromaždenie, čím uskoril voľby pôvodne plánované až na rok 2025.



Lasso sa rozhodol rozpustiť parlament v čase, keď proti nemu opozičná väčšina v tomto zákonodarnom zbore spustila tzv. proces impeachmentu, ktorý mohol eventuálne viesť k jeho odvolaniu funkcie. Opozícia argumentovala tým, že Lasso vedel o korupčných praktikách v štátnych spoločnostiach, v ktorých pôsobil jeho švagor a istý podnikateľ obviňovaný z účasti na obchode s drogami.



O impeachment prezidenta sa opozícia neúspešne pokúsila už vlani v júni. K jeho odvolaniu jej vtedy chýbalo 12 hlasov.



Rozpustením parlamentu prezident prvýkrát využil možnosť, ktorú mu poskytuje ústava pri sporoch so zákonodarnou mocou.



Nové parlamentné aj prezidentské voľby sa podľa ústavy musia konať do 90 dní. Volebná rada vypísala ich termín na 20. augusta, s tým, že v prípade prezidentských by sa v októbri konalo ich prípadné druhé kolo. Vo voľbách môže kandidovať aj samotný 67-ročný Lasso, ktorý je prezidentom od mája 2021. Zároveň môže medzičasom vládnuť prostredníctvom dekrétu, a to až do šiestich mesiacov.



Ekvádorský ústavný súd zamietol uplynulý štvrtok zamietol námietky, ktoré sa snažili zrušiť platnosť prezidentovho dekrétu o rozpustení Národného zhromaždenia.