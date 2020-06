Predčasné voľby v Severnom Macedónsku sa budú konať 15. júla

Skopje 16. júna (TASR) - Politici v Severnom Macedónsku sa dohodli na náhradnom termíne predčasných parlamentných volieb, ktoré sa budú konať 15 júla. Voľby boli pôvodne vypísané na 12. apríla, avšak odložili sa v dôsledku koronavírusovej pandémie a trvania núdzového stavu. V pondelok o tom informovala agentúra AP. Šéfovi sociálnych demokratov (SDSM) Zoranovi Zaevovi sa v pondelok aj napriek niekoľkým neúspešným snahám podarilo dohodnúť s lídrom opozičnej VMRO-DPMNE (Vnútorná macedónska revolučná organizácia - Demokratická strana macedónskej národnej jednoty) Christijanom Mickoskim na termíne konania predčasných parlamentných volieb.



Parlament bol rozpustený ešte v januári a hlavnou úlohou úradníckej vlády bolo zorganizovať predčasné parlamentné voľby.



Zaev o konaní predčasných volieb rozhodol v októbri po tom, ako sa členské štáty Európskej únie nedohodli na otvorení prístupových rozhovorov so Skopje. Zaev vyhlásil, že chce, aby o ďalšej ceste, ktorou sa jeho krajina vydá, rozhodli voliči. Prístupové rokovania neboli otvorené napriek tomu, že Zaev významne prispel k vyriešeniu dlhoročného diplomatického sporu o názov svojej krajiny so susedným Gréckom, ktorý blokoval ambície bývalej juhoslovanskej republiky vstúpiť do EÚ a NATO.



Krajina, ktorú dlhé roky prenasledovali politické škandály a korupcia, aktuálne bojuje s nárastom počtu infikovaných novým koronavírusom, ku ktorému došlo po nedávnom uvoľnení protivírusových opatrení. Prezident Stevo Pendarovski, ktorý sprostredkoval rozhovory medzi Zaevom a Mickoskim, v piatok odmietol predĺžiť trvanie núdzového stavu. Ten sa tak v nedeľu skončil.



Minister zdravotníctva Venko Filipce v pondelok oznámil 103 nových potvrdených prípadov a päť úmrtí, čím sa celková bilancia infikovaných zvýšila na 4157 a počet obetí na 193.