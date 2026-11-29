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Predčasné voľby v Španielsku zrejme vyhrá Ľudová strana
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Autor TASR
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Madrid 2. júla (TASR) - Víťazom nedeľných predčasných parlamentných volieb v Španielsku sa zrejme stane opozičná konzervatívna Ľudová strana (PP), ktorá by spolu s krajne pravicovou stranou Vox mohla mať väčšinu poslancov. Vyplýva to z prognóz španielskych médií, informuje TASR podľa verejnoprávnej televízie RTVE a stanice Sky News.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.