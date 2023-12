Predčasné voľby v Srbsku vyhrala opäť SNS prezidenta Vučiča

Belehrad 17. decembra (TASR) — Srbská pokroková strana (SNS) prezidenta Aleksandara Vučiča sa stala jasným víťazom nedeľňajších predčasných parlamentných volieb v Srbsku. Podľa projekcií inštitútov CeSID a IPSOS získala 46,6 percenta hlasov, o dva percentuálne body viac ako pred 17 mesiacmi, čo by jej v 250-člennom zákonodarnom zbore zabezpečilo absolútnu väčšinu 129 kresiel. Informovala o tom agentúra DPA.



Liberálna opozícia, ktorá tentoraz kandidovala spoločne ako volebná aliancia Srbsko proti násiliu, získala 23 percent hlasov a môže počítať so 64 mandátmi.



Na treťom mieste skončila Socialistická strana Srbska (SPS) ministra zahraničných vecí Ivicu Dačiča so siedmimi percentami hlasov a 18 mandátmi, ktorá je od roku 2012 v koalícii so SNS.



Do parlamentu sa dostali aj dve menšie nacionalistické strany, ktoré zíáskali 4,9 a 4,8 percenta hlasov, čo im zabezpečí po 13 mandátov.



Tieto údaje sa zakladajú na sčítaní 80 percent odovzdaných hlasov.



Účasť voličov dosiahla okolo 60 percent.



Hoci Vučič už od mája formálne nie je predsedom SNS, naďalej má vplyv na dianie v strane a angažoval sa aj vo volebnej kampani. SNS bola na hlasovacích lístkoch uvedená pod názvom „Aleksandar Vučič – Srbsko nesmie stáť na mieste“.



Opozícia obvinila SNS z približne 450 porušení volebného zákona. Okrem iného mala kupovať hlasy a privážať ľudí zo srbskej časti Bosny do Belehradu autobusmi, aby tam volili.



Predčasné voľby sa konali po necelých dvoch rokoch. Vyvolali ich predovšetkým dve masové streľby v máji, ktoré si vyžiadali 18 mŕtvych, ako aj eskalácia napätia v Kosove, bývalej srbskej provincii, ktorá v roku 2008 vyhlásila nezávislosť, no Srbsko ju stále považuje za súčasť svojho územia.



V nedeľu sa konali aj voľby do parlamentu poloautonómnej provincie Vojvodina a do 65 zo 197 obecných zastupiteľstiev vrátane hlavného mesta Belehrad.