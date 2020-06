Predjordánske Hebron a Nábulus dočasne uzatvorili, pribudlo nakazených

Ramalláh 21. júna (TASR) - Vzhľadom na opätovný nárast prípadov nákazy novým koronavírusom v Predjordánsku budú dočasne uzatvorené najviac postihnuté mestá Hebron a Nábulus. Oznámil to v sobotu palestínsky premiér Muhammad Ištaja.



Ako uviedla agentúra AFP, Hebron bude uzatvorený päť dní, Nábulus 48 hodín. Do Hebronu nebude môcť nikto vstúpiť ani ho opustiť, výnimkou je preprava tovaru.



Ištaja podľa agentúry DPA vyzval palestínskych obyvateľov Izraelom okupovaného Predjordánska, aby nosili rúška a dodržiavali odstup. Dočasne je zakázané konanie svadieb.



Pandémia nového koronavírusu mala na palestínskych územiach doteraz mierny priebeh. Väčšina karanténnych obmedzení bola zrušená pred takmer mesiacom, no v posledných dňoch sa počet nakazených začal opäť zvyšovať.



V Hebrone pribudlo v sobotu 48 nových prípadov nákazy, čím sa ich celkový počet zvýšil na 258. Úrady v Nábuluse hlásili 23 prípadov.



Na západnom brehu Jordánu doteraz zaznamenali podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva 711 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, ďalších vyše 70 hlásili z pásma Gazy; tri infikované osoby nákaze podľahli.