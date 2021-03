Koronavírusu podľahol vodca Hamasu na Západnom brehu

Ramalláh 25. marca (TASR) - Ochoreniu COVID-19 podľahol vo štvrtok vysokopostavený predstaviteľ radikálneho palestínskeho hnutia Hamas Umar Barghútí. Informoval o tom vo štvrtok spravodajský portál The Times of Israel.



Barghútí, dlhoročný príslušník palestínskeho militantného hnutia, si v izraelských väzniciach odsedel celkovo 27 rokov. V roku 1978 bol odsúdený za vraždu Izraelčana, ale na slobodu sa dostal o sedem rokov v rámci výmeny väzňov. Neskôr bol ešte mnohokrát zatknutý a uväznený za iné teroristické trestné činy.



Páchateľmi niekoľkých teroristických činov boli v uplynulých rokoch aj dvaja z jeho synov. Jeden z týchto útok si vyžiadal aj život ešte nenarodeného dieťaťa.



Koronavírus SARS-CoV-2 zistili u 67-ročného Barghútího len pred niekoľkými dňami. Jeho zdravotný stav sa následne prudko zhoršil. Ako informovali palestínske médiá, šejk Barghútí zomrel vo štvrtok v Ramalláhu.



Umar Barghútí bol významný predstaviteľom hnutia Hamas na Západnom brehu. Hamas vo svojom vyhlásení napísal, že "oplakáva stratu veľkého vodcu a odhodlaného muža", ktorého odkaz a snaha "odolávať okupantovi" zostanú v živej pamäti.



Jeho menovec založil svojho času hnutie BDS (Boycott, Divestment and Sanctions), ktorá volá po akademickom, ekonomickom a politickom bojkote Izraela, kým židovský štát neukončí okupáciu palestínskych území, nezrovnoprávni židovských a arabských obyvateľov a nepovolí návrat palestínskych utečencov.



Izrael vníma BDS ako strategickú hrozbu a obviňuje jej predstaviteľov a sympatizantov z antisemitizmu.