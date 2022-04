Pri hrobke biblického patriarchu neďaleko Jordánu sa opäť strieľalo

Jeruzalem 11. apríla (TASR) - Izraelské bezpečnostné zložky postrelili dvoch mužov z chasidskej komunity, ktorí sa pokúsili dostať k hrobke biblického patriarchu Jozefa v blízkosti mesta Nábulus ležiaceho na západnom brehu rieky Jordán. Muži sa chceli dostať k hrobke bez toho, aby svoj zámer koordinovali s izraelskou armádou, ktorá dozerá na návštevy židovských veriacich v tejto lokalite.



Informoval o tom v pondelok denník The Times of Israel (ToI), ktorý pripomenul, že k incidentu došlo deň po tom, ako časť tejto hrobky podpálila skupina Palestínčanov. Tento čin vyvolal v Izraeli ostrú kritiku a odsúdenie.



Okolnosti, za ktorých došlo k streľbe na židovských veriacich, nie sú známe. Izraelská televízia Kešet 12 citovala vyjadrenia oboch mužov, ktorí tvrdia, že chceli pomôcť pri náprave škôd na hrobke spôsobených Palestínčanmi.



Podľa ToI skupina 100 Palestínčanov prenikla k hrobke v nedeľu v noci, pričom tam rozbíjali predmety a pokúsili sa ju podpáliť. Neskôr ich rozohnali palestínske bezpečnostné sily. Podľa záberov zverejnených na sociálnych sieťach sú časti hrobky rozbité a obhorené.



K incidentu došlo počas násilností medzi palestínskymi ozbrojencami a vojakmi izraelských bezpečnostných zložiek v neďalekom utečeneckom tábore Balata v oblasti palestínskeho mesta Džanín.



Hrobku v Nábuluse uctievajú židia, kresťania a moslimovia. Kým veriaci židia veria že v hrobke je pochovaný biblický Jozef, podľa moslimov zase miestny islamský šejk.



Návštevy židovských veriacich v hrobke sa konajú niekoľkokrát do roka, pričom pod dohľadom izraelských bezpečnostných zložiek, ktoré sa koordinujú s palestínskymi.



Počas týchto návštev sa často stáva, že Palestínčania hádžu na izraelských vojakov i pútnikov kamene a niekedy na nich zaútočia zápalnými fľašami i streľbou.



K poslednému - nočnému - vandalskému útoku došlo počas moslimského svätého mesiaca ramadán, ktorý v Izraeli a na Západnom brehu často sprevádzajú násilnosti a eskalácia napätia.



Aj tento rok je situácia v regióne mimoriadne napätá po tom, ako si štyri útoky, ktoré sa v rôznych izraelských mestách odohrali v priebehu dvoch týždňov, vyžiadali 14 obetí na životoch.