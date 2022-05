Nepokoje pri Betleheme, zastrelený bol mladý Palestínčan

Jeruzalem 28. mája (TASR) - Arabského mladíka zastrelili v piatok izraelské bezpečnostné sily počas operácie v meste Chadr neďaleko Betlehema v okupovanom Predjordánsku. Napísala o tom v sobotu agentúra AP s odovolaním sa na oznámenie palestínskeho ministerstva zdravotníctva.



Uvedený zdroj identifikoval zabitého 15-ročného chlapca ako Palestínčana menom Zajd Ghunajm. Pri streľbe izraelských ozbrojených zložiek bol zranený do krku a chrbáta a lekári mu už nedokázali zachrániť život.



Chlapcovým úmrtím vzrástol počet palestínskych mladistvých zabitých počas izraelských vojenských operácií v Predjordánsku v priebehu posledných niekoľkých mesiacov na päť.



Násilnosti medzi izraelskými Židmi a palestínskymi Arabmi nabrali uplynulých týždňoch na intenzite. Takmer na dennej báze dochádza v Palestínčanmi spravovaných oblastiach Predjordánska k policajným zásahom spojeným so zatýkaním. A napätie vládne aj v samotnom Jeruzaleme, v miestach posvätných zároveň pre moslimov i judaistov.



Oficiálna palestínska tlačová agentúra Wafa citovala očitých svedkov piatkového incidentu, ktorí uviedli, že Zajd Ghunajm narazil pri prechádzaní ulicami mesta Chadr na izraelských vojakov a okamžite sa dal na útek. Vojaci však naňho spustili streľbu.



Izraelská armáda vo svojom vyhlásení k incidentu však uviedla, že vojaci začali strieľať do skupiny Palestínčanov, ktorí hádzali na nich kamene a zápalné fľaše, tzv. Molotovove koktajly. Zranenému mladíkovi poskytli vojaci ešte na mieste prvú pomoc a následne ho odovzdali do starostlivosti palestínskym lekárom.



Ozbrojené zložky židovského štátu zintenzívnili v poslednom čase v Predjordánsku svoje operácie v reakcii na celý rad útokov so smrteľnými následkami, ku ktorým začalo dochádzať po celom území Izraela.



V nedeľu majú izraelskí ultranacionalisti v pláne zorganizovať pochod hlavnou moslimskou časťou jeruzalemského Starého mesta, kde sa nachádza aj mešita al-Aksá, tretie najposvätnejšie miesto islamu. Návršie, kde stojí táto mešita, je však posvätné aj pre judaistov a Židia ho nazývajú Chrámová hora.



Cieľom plánovaného nedeľného pochodu je pripomenutie si výročie šestdňovej vojny z júna 1967, keď židovský štát dobyl od Jordánska východný Jeruzalem. Izrael následne túto oblasť obsadil, čo však nebolo doteraz z medzinárodného hľadiska uznané. Palestínčania si preto robia na východný Jeruzalem nárok ako na hlavné mesto svojho budúceho štátnehu útvaru.