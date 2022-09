Počet obetí izraelskej razie v Džaníne sa zvýšil na štyri

Džanín 28. septembra (TASR) - Najmenej štyria Palestínčania prišli o život a ďalších 44 bolo zranených počas razie, ktorú v stredu podnikli izraelské bezpečnostné zložky v meste Džanín na okupovanom západnom brehu Jordánu.



Podľa agentúry AP o tom informovalo palestínske ministerstvo zdravotníctva. Pôvodné správy hovorili len o jednej obeti.



Izraelské zložky uviedli, že počas operácie v utečeneckom tábore Džanín, ktorej cieľom bolo zadržanie podozrivých, boli tieto hľadané osoby smrteľne postrelené.



K ďalším obetiam na životoch došlo v prestrelke po obkľúčení jedného z domov v utečeneckom tábore, kde predtým explodovala nastražená výbušnina.



Medzitým v utečeneckom tábore vypukli ozbrojené zrážky, pri ktorých palestínski radikáli hádzali kamene a spustili paľbu do zasahujúcich izraelských vojakov.



Podobne ako väčšina ostatných palestínskych mestských centier je aj Džanín, ležiaci na severe Západného brehu, spravovaný Palestínskou samosprávou. Izraelská armáda však v tejto oblasti bežne vykonáva svoje zatýkacie razie, vysvetlila AP.



Zintenzívnenie vojenských aktivít Izraela na Západnom brehu nastalo po prudkom náraste palestínskych útokov na území Izraela na jar minulého roka.



Jedného z Palestínčanov zabitých v stredu počas razie v Džaníne Izrael identifikoval ako brata páchateľa útoku v Tel Avive, ktorý sa odohral v apríli a vyžiadal si tri obete na životoch.



Väčšina Palestínčanov zabitých počas najnovšej vlny izraelských razií boli hľadaní militanti alebo mladí muži, ktorí hádzali kamene alebo hádzali zápalné fľaše do izraelských vojakov. Pri týchto násilnostiach však zahynulo aj niekoľko civilistov vrátane právnika, ktorý neúmyselne vbehol do zóny bojov.



Izrael obsadil západný breh Jordánu vo vojne v roku 1967 a na celom území vybudoval viac ako 130 osád, v ktorých žije takmer pol milióna židovských osadníkov. Palestínčania chcú, aby Západný breh, kde žijú aj približne tri milióny Palestínčanov, tvoril hlavnú časť ich budúceho štátu.