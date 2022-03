Predmestia na severe Paríža opäť zažívajú vlnu násilností

Paríž 29. marca (TASR) - Predmestia ležiace severne od Paríža zažili v poradí už tretiu noc pouličných nepokojov, ktoré sú reakciou na incident zo soboty, keď policajt na predmestí Sevran smrteľne zranil muža podozrivého z krádeže dodávky.



Ako informoval denník Le Parisien, napriek prítomnosti množstva policajtov, ktorí mali zabrániť ďalšiemu násiliu, bolo v noci na utorok podpálených niekoľko áut, asi tucet odpadkových košov i nepoužívané športové centrum.



Incidenty sa odohrali na predmestiach Sevran, Aulnay-sous-Bois a Tremblay-en-France, kde žijú prevažne ľudia s nízkymi príjmami. Polícia tam zadržala 13 osôb podozrivých z účasti na výtržnostiach a počas víkendu vzala do väzby 16 ľudí, informoval v utorok minister vnútra Gérald Darmanin. Dodal, že použitie strelnej zbrane policajtom vyšetruje policajná inšpekcia. Samotný policajt bol po zásahu hospitalizovaný v stave šoku.



Miestni obyvatelia o zastrelenom mužovi pre agentúru AFP uviedli, že dodávku si zobral, lebo jej majiteľ a zároveň zamestnávateľ mu dlžil mzdu. Väčšina z nich podľa AFP odsudzuje policajta, ktorý na vodiča dodávky strieľal, aj keď on sám nebol v ohrození života. Podľa francúzskych zákonov je to pritom jediné ospravedlnenie pre použitie zbrane.



AFP dodala, že v najbližších dňoch sa očakáva protestný pochod príbuzných a priateľov zastreleného muža.



Obyvatelia multirasových predmestí francúzskych miest sa často sťažujú na tvrdé policajné metódy a násilie, ktoré v posledných rokoch viedli k sérii škandálov vrátane zatknutia mladíka tmavej pleti vo februári 2017, ktorý bol vo väzbe údajne znásilnený pomocou policajného obušku.



Policajné odbory zasa tvrdia, že policajti sú často vystavení nepriateľstvu a útokom a napriek tomu musia udržať poriadok na sídliskách, ktoré sú v niektorých prípadoch centrami obchodovania s drogami a inej kriminality.



AFP pripomenula, že francúzska vláda začala vo februári viesť s verejnosťou konzultácie zamerané na navrhnutie spôsobov, ktoré by viedli k zvýšeniu dôvery v políciu.