TOXICKÁ PENA SA VYLIALA DO ULÍC: Pokryla predmestie Bogoty

Bogota 29. apríla (TASR) - Predmestie kolumbijského hlavného mesta Bogota pokryla zapáchajúca biela pena pochádzajúca z blízkej znečistenej rieky. Miestni predstavitelia vo štvrtok varovali obyvateľov, aby sa k nej nepribližovali, lebo nie je jasné, aké toxické látky obsahuje. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Pena vzniká pod mostami alebo na miestach, kde sa rieka zužuje a kontaminovaná voda vytvára víry. Následne sa z rieky vylieva do ulíc v obytných aj obchodných štvrtiach. Niektorí obyvatelia predmestia Mosquera sa musia na uliciach uhýbať kusom peny vznášajúcim sa vo vzduchu. Pena dokonca zatarasila prístup k jednej zo škôl.



Toxická pena trápi obyvateľov tohto predmestia Bogoty už po niekoľkýkrát. "Ten zápach je otrasný. A existuje riziko, že do nej niekto spadne a už ho nenájdeme," uviedla Luz Mariela Gómezová z miestnej Andskej univerzity.



Podľa miestnych orgánov sa pena začala tvoriť z odpadu, chemikálií a čistiacich prostriedkov, ktoré ľudia vylievajú do rieky. Situácia sa zhoršila po nedávnych silných dažďoch.



Fotografie jedovatej peny uverejnil na Twitteri aj starosta Mosquery Gian Gerometta, pričom uviedol, že si veľmi dobre uvedomuje dôsledky, ktoré by tento fenomén mohol priniesť.



Úrady tiež varovali obyvateľov, aby sa k pene nepribližovali, pretože by mohla spôsobiť podráždenie pokožky a dýchacie problémy. Nevedia totiž, z akých látok je zložená. Zároveň dodali, že na rieke bola v roku 2020 spustená čistička, ktorá by s dekontamináciou toku mala pomôcť.