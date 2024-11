Prednášku Lipavského v Londýne prerušili protestujúci študenti

Praha/Londýn 15. novembra (TASR) - Prednášku českého ministra zahraničných vecí Jana Lipavského na londýnskej University College London prerušili protestujúci študenti. Lipavský potom na základe odporúčania bezpečnostných zložiek z univerzity odišiel zadným východom. S odvolaním sa na správu servera Novinky.cz o tom informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Podľa Noviniek začal šéf českej diplomacie prednášku prejavom, v ktorom hovoril napríklad o Ukrajine. Kým ho však stihol dokončiť, niekoľko študentov vstalo a začalo kričať propalestínske heslá, ako napríklad "From the River to the See, Palestine will be free" (Od rieky až k moru, Palestína bude slobodná). Lipavského tiež údajne nazvali vojnovým zločincom.



Minister demonštrantov podľa servera najskôr v pokoji pozoroval, ale keď sa situácia neupokojila ani po 20 minútach, z univerzity odišiel. Neskôr k situácii dodal, že bol pripravený prednášku dokončiť a odpovedať na otázky študentov, odišiel však na odporúčanie bezpečnostných zložiek.



Rezort zahraničných vecí avizoval, že Lipavský bude na univerzite prednášať na tému českej zahraničnej politiky a úlohy kolektívnej pamäti. Šéf českej diplomacie je na dvojdňovej návšteve Británie, počas ktorej sa stretol s rezortným partnerom Davidom Lammym či s poradcom britského premiéra pre národnú bezpečnosť Timom Barrowom.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)