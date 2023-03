Prednostu stanice v Larise obvinili, hrozí mu doživotie

Larisa 5. marca (TASR) - Prednosta železničnej stanice v gréckom meste Larisa, ktorý je stíhaný v súvislosti s utorkovým vlakovým nešťastím, bol v nedeľu obvinený a vzatý do väzby, uviedol pre agentúru AFP nemenovaný justičný zdroj.



Tento 59-ročný muž bol obvinený z podielu na "smrti veľkého počtu ľudí". Ide o trestný čin, za ktorý v Grécku hrozí trest odňatia slobody. Dolná sadzba trestu je 10 rokov väzenia, horná je doživotie. Prednosta už predtým priznal svoju zodpovednosť za nehodu.



K vlakovej nehode došlo v utorok krátko pred polnocou približne na polceste medzi Aténami a Solúnom. Po zrážke nákladného a osobného vlaku sa vykoľajilo niekoľko vozňov.



Medzi cestujúcimi bolo množstvo študentov vracajúcich sa do škôl po predĺženom víkende. Vlakové nešťastie si podľa najnovšej bilancie vyžiadalo najmenej 59 obetí na životoch.



V reakcii na utorkovú vlakovú nehodu sa v nedeľu pred gréckym parlamentom v Aténach zhromaždili tisícky demonštrantov, ktorí kritizovali zlyhania vlády pri riadení železničnej siete v krajine.



Protestujúci vypustili na pamiatku obetí tragédie do vzduchu stovky čiernych balónov. Niektorí na protest zapálili odpadkové koše a hádzali zápalné fľaše, na čo polícia reagovala použitím slzotvorného plynu a zábleskových granátov. Ľudí zhromaždených na námestí Syntagma sa jej tak podarilo do niekoľkých minút rozohnať.