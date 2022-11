Predplatené overenie účtov na Twitteri využili stovky podvodníkov

San Francisco 12. novembra (TASR) - Na sociálnej sieti Twitter sa objavilo množstvo falošných účtov známych osobností vrátane pápeža Františka či bývalého amerického prezidenta Georgea Busha ml. Stalo sa tak po tom, čo Twitter spustil službu mesačného poplatku za overenie používateľov. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Twitter na začiatku novembra spustil službu, v rámci ktorej si používatelia mohli za osem dolárov mesačne zakúpiť známy symbol bielej fajočky na modrom pozadí označujúci overených užívateľov. Predtým, než sociálnu sieť kúpil miliardár Elon Musk, dostali symbol overenia len skutočné účty osobností známych z politického, kultúrneho či športového sveta.



Twitter mal doposiaľ zhruba 423.000 overených účtov, z ktorých mnohé patrili aj novinárom z celého sveta.



Po spustení novej služby sa však na platforme objavilo veľké množstvo falošných účtov. Podvodníci dokonca vytvorili i nepravé účty spoločností Tesla a SpaceX, ktorých vlastníkom je samotný Musk.



The Guardian pripomína, že v súčasnosti existujú dve kategórie bielych fajočiek. Po kliknutí na tento symbol pri mene účtu sa objaví informácia, že používateľ je buď "známou osobnosťou politiky, spravodajstva, kultúry či inej kategórie", alebo len predplatiteľom novej služby.



Možnosť pridať si do účtu bielu fajočku Twitter preto v noci na sobotu dočasne pozastavil. Minulý týždeň zároveň začal k oficiálnym účtom pridávať dodatočný symbol sivej farby, aby ich tak odlíšil od predplatených účtov. Toto označenie v priebehu nasledujúcich dní zrušil a vzápätí opäť obnovil.