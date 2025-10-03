< sekcia Zahraničie
Predseda ANO Andrej Babiš svoj hlas vo voľbách odovzdal v Ostrave
Autor TASR
Praha 3. októbra (TASR) - Predseda hnutia ANO Andrej Babiš odovzdal svoj hlas v piatkových voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu v centre Ostravy, informuje TASR na základe správy servera iDnes.cz.
Podľa informácií českých médií musel Babiš pred hlasovaním v sokolskej telocvični v Ostrave čakať v rade. Sám kandiduje v Moravskosliezskom kraji.
Babiš znovu vyzval svojich podporovateľov, aby prišli k voľbám. "Chcel som poprosiť našich voličov, aby nemali pocit, že sme vyhrali. Môžeme aj prehrať. Prosím, aby prišli k voľbám a aby nás podporili," povedal Babiš.
Volebné miestnosti sa otvorili o 14.00 h a voliči budú môcť svoj hlas počas prvého dňa odovzdať až do 22.00 h večer. V prvý deň plánujú voliť aj všetci lídri strán a hnutí, ktoré by sa podľa prieskumov mali do snemovne dostať.
Medzi prvými po otvorení volebných miestností odvolili okrem Babiš aj prezident Petr Pavel s manželkou či exprezident Miloš Zeman, pripomína iDnes.cz.
