Predseda AÚ: Obilie zdarma z Ruska nestačí, treba prímerie na Ukrajine

Petrohrad 28. júla (TASR) - Návrhy ruského prezidenta Vladimira Putina dodať zadarmo obilie šiestim africkým štátom nemusia stačiť, potrebné je dosiahnuť prímerie na Ukrajine. Na rusko-africkom summite v Petrohrade to v piatok vyhlásil predseda Africkej únie (AÚ), komorský prezident Azali Assoumani, informuje TASR podľa správ agentúry Reuters a televízie Sky News.



"Áno, je to dôležité, ale nemusí to stačiť. Potrebné je prímerie," povedal Assoumani v záverečnom prejave na summite na margo prísľubu bezplatných dodávok obilia z Ruska.



Assoumani dodal, že Putin na stretnutí potvrdil pripravenosť rokovať s Ukrajinou, a tak o potrebe mierových rokovaní treba teraz presvedčiť "tú druhú stranu".



Putin predtým oznámil, že Rusko pošle zadarmo 50.000 ton obilia šiestim krajinám: Burkine Faso, Zimbabwe, Mali, Somálsku, Eritrei a Stredoafrickej republike. Z týchto šiestich štátov všetky okrem Somálska hlasovali proti rezolúcii Valného zhromaždenia OSN vyzývajúceho Rusko na stiahnutie vojsk z Ukrajiny.



Podľa Sky News Putinova ponuka predstavuje iba jedno percento objemu obilia, ktorý Afrika potrebuje.