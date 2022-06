Predseda Africkej únie sa v piatok stretne s Putinom

Dakar 2. júna (TASR) - Predseda Africkej únie (AÚ) a senegalský prezident Macky Sall sa v piatok stretne v meste Soči na juhozápade Ruska s tamojším prezidentom Vladimirom Putinom, oznámila vo štvrtok Sallova kancelária. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Cieľom návštevy predsedu AÚ v Rusku je "uvoľnenie zásob obilnín a hnojív, ktorých blokáda ovplyvňuje predovšetkým africké krajiny", uvádza Sallova kancelária. Prezidenti budú okrem toho hovoriť aj o zmiernení konfliktu na Ukrajine.



Návšteve Salla v Rusku sa uskutoční na základe pozvania Putina, pričom Sall do Ruska vycestuje spolu s predsedom Komisie Africkej únie Músom Fakím.



Africká únia si okrem toho vypočuje aj videopríhovor ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, kedy sa tak stane, však zatiaľ nie je jasné.



Vpád ruských jednotiek na Ukrajinu a následné západné sankcie narušili dodávky pšenice a iných komodít vrátane hnojív vyvážaných z Ukrajiny i z Ruska, čo spôsobuje obavy z hroziaceho rizika nedostatku potravín a hladu vo svete.



Organizácia Spojených národov (OSN) minulý mesiac uviedla, že Afrika čelí "bezprecedentnej kríze" spôsobenej vojnou, ktorá len znásobí ťažkosti vyvolané klimatickými zmenami a pandémiou koronavírusu.



Macky Sall začiatkom tohto týždňa požiadal lídrov Európskej únie, aby pomohli zmierniť krízu týkajúcu sa dodávok kľúčových komodít. Zároveň však kritizoval ich rozhodnutie vylúčiť ruské banky zo systému SWIFT, pretože by to podľa neho mohlo negatívne ovplyvniť dodávky potravín smerujúce do Afriky.



Senegalský prezident tiež uznal, že ruská blokáda ukrajinského prístavného mesta Odesa uškodila vývozu potravín z Ukrajiny a podporil snahy o odblokovanie tohto prístavu, na čele ktorých stojí OSN.