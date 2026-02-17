< sekcia Zahraničie
Predseda BNP Tárik Rahmán zložil premiérsku prísahu
Autor TASR
Dháka 17. februára (TASR) - Predseda Bangladéšskej nacionalistickej strany (BNP) Tárik Rahmán v utorok zložil sľub do rúk prezidenta ako nový predseda vlády. Na poste nahradil dočasného lídra Muhammada Júnusa, informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Budem verne plniť povinnosti úradu premiéra v súlade so zákonom,“ vyhlásil Rahmán pri skladaní prísahy. Úlohou jeho vlády bude obnoviť politickú stabilitu v krajine, dôveru investorov a tiež oživiť kľúčové oblasti priemyslu po demonštráciách, ktoré zvrhli vládu expremiérky Hasíny Vadžídovej v roku 2024.
V rozpore s tradíciou sa slávnostná inaugurácia konala pod holým nebom na námestí pred budovou parlamentu namiesto oficiálnej rezidencie prezidenta. Zúčastnili sa na nej vysokopostavení politickí činitelia, diplomati, vojenskí predstavitelia či zástupcovia pozvaných krajín vrátane Číny, Indie a Pakistanu.
Rahmánova BNP si v parlamentných voľbách zaistila dvojtretinovú väčšinu s 212 kreslami, zatiaľ čo 77 mandátov pripadlo jej hlavnému rivalovi - koalícii 11 strán vedenej najväčšou bangladéšskou islamistickou stranou Džamáate islámí. Zakázaná politická strana bývalej predsedníčky vlády Liga Awami sa na voľbách zúčastniť nesmela.
Premiér sa do Bangladéša vrátil vlani po 17 rokoch dobrovoľného exilu v Londýne. Politickí oponenti kritizovali jeho politickú minulosť a poukazovali na obvinenia z korupcie, ktoré však Rahmán popiera.
Štvrtkové voľby s účasťou 59 percent voličov boli prvými od zvrhnutia 15-ročnej vlády Vadžídovej v auguste 2024. K jej pádu viedli demonštrácie v dôsledku politického a ekonomického napätia a kontroverzných kvót na pracovné pozície vo verejnom sektore v prospech účastníkov boja za nezávislosť a ich príbuzných. Študentami vedené protesty si vyžiadali 1400 mŕtvych, z ktorých mnohí zahynuli pri zásahoch polície.
