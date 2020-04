Predseda Dolnej snemovne britského parlamentu žiada virtuálne schôdze

Londýn 2. apríla (TASR) - Predseda Dolnej snemovne britského parlamentu Lindsay Hoyle žiada jej virtuálne fungovanie v prípade, ak sa poslanci po veľkonočnej prestávke nebudú môcť fyzicky zúčastňovať na zasadnutiach. Informovala o tom vo štvrtok na svojej webovej stránke stanica BBC.



Britský parlament 25. marca pozastavil svoju činnosť do 21. apríla v rámci opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. Svoju činnosť poslanci prerušili týždeň predtým, než sa mali rozísť na veľkonočné parlamentné prázdniny.



Členovia Dolnej snemovne by podľa Hoyla mali mať možnosť virtuálne sa zúčastňovať na pravidelnej hodine otázok s britským premiérom a na parlamentných rozpravách, ak sa nebudú môcť osobne vrátiť do práce.



Hoyle povedal, že vo virtuálnej podobe už prebehli na diaľku zasadnutia viacerých parlamentných výborov a že sa tento spôsob osvedčil. Chcel by ho preto rozšíriť aj na celé plénum Snemovne.



Požiadal teda príslušné úrady, aby preskúmali, či sa dá podobná technológia využiť aj v hlavnej zasadacej sále Dolnej snemovne.



Fyzická prítomnosť všetkých alebo veľkého množstva poslancov podľa Hoyla nie je vhodná v prípade, ak krajina bude aj po ukončení parlamentnej prestávky po 21. apríli stále zápasiť s epidémiou koronavírusu. Preto by podľa neho mali mať možnosť zúčastňovať sa kľúčových zasadaniach prostredníctvom virtuálnych technológií.



Viac ako 100 britských poslancov podľa BBC podpísalo otvorený list, v ktorom žiadajú vytvorenie "digitálneho" parlamentu.



Britský premiér Boris Johnson v utorok viedol prvé stretnutie členov vládneho kabinetu prostredníctvom video konferencie. Johnson mal totiž minulý týždeň pozitívne testy na koronavírus.