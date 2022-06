Predseda britských konzervatívcov odstúpil po prehre vo voľbách

Londýn 24. júna (TASR) - Predseda britských vládnucich konzervatívcov Oliver Dowden v piatok odstúpil z funkcie. Jeho demisia súvisí s prehrou Konzervatívnej strany v doplňujúcich parlamentných voľbách. Toryovia v nich prišli aj o volebný obvod, ktorý ovládali viac ako sto rokov, informovala agentúra AFP.



Oliver Dowden v rezignačnom liste adresovanom premiérovi a lídrovi toryovcov Borisovi Johnsonovi napísal: "Niekto musí prevziať zodpovednosť (za prehru vo voľbách) a ja som dospel k záveru, že za týchto okolností by nebolo správne, aby som zostal vo funkcii".



Dowden je ako predseda zodpovedný za administratívne fungovanie Konzervatívnej strany, zatiaľ čo Johnson je jej politickým lídrom.



Ako informovala AFP, toryovia prišli o poslanecké kreslo v Tivertone a Honitone, kde konzervatívci vyhrávali v každých parlamentných voľbách od roku 1880. Tentoraz tam zvíťazil kandidát centristických liberálnych demokratov.



Hlavná opozičná Labouristická strana zasa získala späť "svoj" volebný obvod Wakefield v severnom Anglicku.



Voľby sa konali vo štvrtok, a to v dôsledku odstúpenia bývalých poslancov za Konzervatívnu stranu, ktorí v posledných mesiacoch upadli do nemilosti.



Hlasovanie vo Wakefielde bolo nutné pre odstúpenie Imrana Khana, ktorý bol odsúdený na 18 mesiacov väzenia za sexuálny útok na tínedžera.



V Tivertone a Honitone sa voľby pre kauzu 65-ročného Neila Parisha, ktorý sa odstúpil po tom, ako sa priznal, že počas parlamentnej schôdze sledoval v mobile porno.



Johnson, ktorý je momentálne v Rwande na summite britského Spoločenstva národov, vylúčil, že by v prípade prehry konzervatívnych kandidátov odstúpil.