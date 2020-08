Predseda českého Senátu pricestoval na návštevu Taiwanu

Tchaj-pej 30. augusta (TASR) - Predseda českého Senátu (hornej komory parlamentu) Miloš Vystrčil pricestoval v nedeľu na návštevu Taiwanu. Po asi dvanásťhodinovom lete stroj taiwanských aerolínií China Airlines pristál v hlavnom meste ostrovnej krajiny Tchaj-pej, informovala spravodajská televízia ČT24.



Vystrčil spoločne s asi 90-člennou delegáciou, ktorú tvoria politici, podnikatelia, zástupcovia vedeckých i kultúrnych inštitúcií či novinári, zostane na Taiwane do piatku.



Podľa agentúry Reuters ide o zriedkavý krok zo strany vysokopostaveného predstaviteľa zahraničnej krajiny, čo rozhnevá Čínu, ktorá Taiwan považuje za svoju odštiepenú provinciu bez nároku nadväzovať medzištátne vzťahy.



Vystrčil tvrdí, že jeho návšteva podporí obchodné väzby Česka s Taiwanom a že Praha námietkam Pekingu neustúpi.



"Nemôžete prijať úlohu niečieho sluhu, pretože ak tak spravíte raz, potom sa od vás bude očakávať, že sa podriadite zakaždým," uviedol Vystrčil pre Reuters pred svojou cestou do Ázie.



Vystrčil ďalej povedal, že jeho návšteva podčiarkuje "na hodnotách založenú" zahraničnú politiku zavedenú zosnulým českým prezidentom Václavom Havlom, bývalým protikomunistickým disidentom a osobným priateľom exilového tibetského lídra dalajlámu.



Česká delegácia má na programe stretnutie s taiwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen a ďalšími vysokopostavenými činiteľmi. Pre Taiwan je návšteva z Česka vítaným znakom podpory na pozadí zintenzívnejúceho sa napätia medzi Tchaj-pejom a Čínou.



V prvej polovici mesiaca pricestoval na Taiwan americký minister zdravotníctva Alex Azar; išlo o návštevu najvyššie postaveného predstaviteľa USA za uplynulé štyri desaťročia.



Český prezident Miloš Zeman presadzuje užšie obchodné a politické vzťahy s Čínou od svojho zvolenia do úradu v roku 2013.