Predseda českého Senátu: Verím, že SR pre nás bude zdrojom poučenia

Praha 1. októbra (TASR) - Verím, že Slovensko pre nás bude zdrojom poučenia, napísal v reakcii na výsledky slovenských parlamentných volieb v nedeľu na sociálnej sieti X predseda českého Senátu Miloš Vystrčil, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Vystrčil zdôraznil, že po voľbách štartuje ďalšia fáza, ktorou je povolebné vyjednávanie. Dodal pritom, že rešpekt k víťazovi patrí k demokracii rovnako ako rešpekt k nájdeniu vládnej väčšiny.



"Slovensko je náš najbližší partner a verím, že bude pre nás aj zdrojom poučenia. Pre budúcnosť Česka to považujem za zásadné," komentoval výsledok volieb na Slovensku Vystrčil.



Po sčítaní 99,98 percenta okrskov skončila na prvom mieste strana Smer-SD so ziskom 22,94 percenta hlasov. Za ním Progresívne Slovensko so 17,96 percentami a Hlas-SD, ktorý získal 14,7 percenta hlasov. Do parlamentu sa podľa neoficiálnych výsledkov dostalo sedem politických subjektov. Volebná účasť dosiahla 68,5 percenta, čo je najviac od roku 2002.