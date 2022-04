Predseda českého Senátu Vystrčil odcestoval na Ukrajinu

Praha 14. apríla (TASR) - Predseda českého Senátu Miloš Vystrčil odcestoval vo štvrtok na návštevu Ukrajiny. Spolu s ním cestujú podpredseda Senátu Jiří Růžička a nezávislý senátor Pavel Fischer, ako aj poľskí senátori na čele s ich predsedom Tomaszom Grodzkim. TASR túto informáciu prevzala od spravodajského servera iDNES.cz.



"Sú pozvania, ktoré sa neodmietajú" napísal Vystrčil na Twitteri s hashtagom #SenátNaUkrajině, pričom zverejnil fotografiu zachytávajúcu senátorov vo vlaku. Vystrčilovu pracovnú cestu na Ukrajinu potvrdila aj tlačová tajomníčka Senátu Jana Taušová.



Vystrčil vyjadril svoj postoj k ruskej invázii na Ukrajinu ešte koncom februára, pripomína iDNES.cz. Útok ruských vojsk označil za agresívny, barbarský a protiľudský a vyhlásil, že Ukrajinci bojujú za Prahu a všetkých Európanov.



"Ak nebudeme jednotní a nebudeme s ďalšími demokratickými krajinami brániť Ukrajinu aj za cenu vlastných strát a vlastnej bolesti, môže sa stať, že raz to isté postihne aj nás. Na Ukrajine sa bojuje za slobodu a demokraciu celého sveta," zdôraznil vtedy predseda Senátu.



Pred mesiacom navštívil Kyjev český premiér Petr Fiala, a to spoločne so svojím poľským a slovinským náprotivkom. Slovenský premiér Eduard Heger navštívil hlavné mesto Ukrajiny minulý týždeň spolu s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou Von der Leyenovou a šéfom diplomacie EÚ Josepom Borrellom.