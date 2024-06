Predseda CSU v Nemecku vyzval na predčasné voľby po vzore Francúzska

Mníchov 10. júna (TASR) - Predseda bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) Markus Söder v reakcii na výsledky volieb do Európskeho parlamentu (EP) v Nemecku vyzval v pondelok po vzore Francúzska na čo najskoršie vypísanie predčasných parlamentných volieb. TASR o tom informuje s odvolaním na správu agentúry DPA.



"Táto vláda v podstate skončila. A teraz to musí byť ako vo Francúzsku," uviedol Söder s odkazom na francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý v nedeľu po zverejnení predbežných výsledkov eurovolieb oznámil termín predčasných volieb. "Naša krajina potrebuje nový začiatok... Preto by sa mali čo najskôr konať nové voľby," povedal bavorský premiér pre nemeckú televíziu n-tv.



Macron v nedeľu skonštatoval, že výsledky v eurovoľbách sú pre jeho vládu katastrofou, ktorú nemôže ignorovať. Koalícia Besoin d'Europe (Potrebujeme Európu), ktorej súčasťou bola aj jeho strana Obroda (RE) v nich utrpela tvrdú porážku. Víťazom eurovolieb vo Francúzsku sa stalo krajne pravicové Národné združenie (RN) Marine Le Penovej.



Vo voľbách do Európskeho parlamentu v Nemecku zvíťazili s jasným náskokom kresťanskí demokrati z CDU/CSU. Získali 30 percent hlasov. Druhá skončila krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) s 15,9 percenta.



Vládne strany si v eurovoľbách pohoršili a spolu dostali necelú tretinu hlasov. Pokles na 13,9 percenta zaznamenala Sociálnodemokratická strana (SPD) kancelára Olafa Scholza, pre ktorú ide o najhorší výsledok v celonemeckých voľbách. V eurovoľbách 2019 mala 15,8 percenta.