Predseda cyperského parlamentu odstúpil pre škandál so zlatými vízami

Nikózia 15. októbra (TASR) - Predseda cyperského parlamentu Dimitris Sylluris vo štvrtok odstúpil zo svojej funkcie. Urobil tak po tom, ako vyšlo najavo, že je zapletený do škandálu s programom takzvaných zlatých víz, ktorý ponúkal cyperské občianstvo a bezvízový styk v celej EÚ výmenou za investíciu najmenej dvoch miliónov eur. Informovali o tom agentúry Reuters a DPA s odvolaním sa na miestne médiá.



Cyperský prezident Nicos Anastasiades v utorok oznámil, že vláda od 1. novembra pozastavuje program zlatých víz. Katarská televízia al-Džazíra v pondelok zverejnila investigatívny dokumentárny film, ktorý zachytáva nezákonné konanie cyperských úradníkov. Novinári al-Džazíry sa v dokumente vydávajú za sprostredkovateľov vymysleného čínskeho investora, ktorý bol v minulosti odsúdený za trestný čin - čo by podľa pravidiel programu malo potenciálneho uchádzača diskvalifikovať. Napriek tomu sa novinárom ponúkli štátny úradník, poslanec a právnik, že im s investíciou pomôžu. Neskôr vysvitlo, že spomínaným poslancom bol práve Sylluris.



Sylluris vo svojom rezignačnom liste napísal, že si nie je vedomý nijakého pochybenia, rozhodol sa však odstúpiť, pretože zverejnené obvinenia z korupcie poškodili obraz Cypru ako člena Európskej únie. "Zákony som nijako neporušil, moja demisia však odstraňuje akúkoľvek zámienku, že moja prítomnosť vo funkcii predsedu bráni hladkému fungovaniu parlamentu," napísal Sylluris.



Začiatkom tohto týždňa Sylluris vyhlásil, že od 19. októbra nebude vykonávať svoju funkciu dovtedy, kým nebudú k dispozícii výsledky policajného vyšetrovania, ale nakoniec ustúpil silnejúcemu tlaku.



Podľa ďalšej reportáže al-Džazíry z augusta tohto roka boli pasy vydané osobám obvineným z korupcie, podvodov či iných zločinov.



Pre záujemcov do 1. novembra naďalej platí, že musia do cyperskej ekonomiky investovať aspoň dva milióny eur, a to povinnou kúpou domu či bytu, kúpou akcií cyperských firiem alebo podporou programov bývania či podnikania. Cyprus môže udeliť občianstvo najviac 700 osobám za rok, doposiaľ v rámci investičného programu rozdal asi 4000 pasov.



Cypru priniesli "zlaté víza" od svojho zavedenia po finančnej kríze v roku 2013 už najmenej sedem miliárd eur. Program je atraktívny najmä preto, že majiteľ cyperského pasu sa automaticky stáva občanom Európskej únie.