Predseda Dolnej snemovne Bercow napriek očakávaniam zotrvá vo funkcií

Londýn 29. mája (TASR) - Predseda Dolnej snemovne britského parlamentu John Bercow napriek očakávaniam zotrvá vo funkcii. Podľa vlastných slov nemôže odísť v kľúčovom období, keď sa rozhoduje o podobe brexitu, informoval v stredu denník The Guardian.



Podľa denníka Bercowovo rozhodnutie zrejme rozhnevá konzervatívnych zástancov brexitu, ktorí obviňujú šéfa Dolnej snemovne zo zaujatosti v prospech zotrvania Británie v EÚ. Stúpenci tvrdého brexitu sa obávajú, že sa Bercow bude z titulu svojej funkcie blokovať snahy o brexit bez dohody.



"Teraz je čas, keď sa dejú závažné udalosti a keď musia byť vyriešené vážne otázky a za týchto okolností sa mi nezdá byť rozumné, aby som uvoľňoval svoje kreslo," povedal Bercow pre The Guardian.



Zároveň varoval pred snahami o obídenie britského parlamentu v procese rozhodovania o brexite. "Predstava, že sa parlament vynechá z centra debaty o brexite, je nepredstaviteľná. Jednoducho nepredstaviteľná," zdôraznil.



Nástupca odchádzajúcej premiérky Theresy Mayovej, nech už to bude ktokoľvek, nebude podľa Bercowa schopný presadiť brexit bez dohody, ak s tým nebude súhlasiť britský parlament. Možnosť odchodu z EÚ bez dohody otvorene podporujú viacerí z uchádzačov o Mayovej kreslo - vrátane exministrov Borisa Johnsona a Dominica Raaba.



John Bercow je predsedom Dolnej snemovne od júna 2009. Po nástupe do tejto funkcie sa v súlade so zvyklosťami vzdal členstva v Konzervatívnej strane.



Svojim priateľom pred časom povedal, že plánuje odísť z predsedníckeho postu počas nadchádzajúceho leta, a to možno už v júli tohto roku. Podľa agentúry Reuters však toto svoje rozhodnutie zrejme prehodnotil v záujme toho, aby mohol viesť parlament v čase krízy okolo opakovane odkladaného brexitu.