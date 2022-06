Predseda doterajšieho francúzskeho parlamentu neobhájil svoj mandát

Paríž 20. júna (TASR) - V tábore kandidátov vládneho bloku Spolu! (Ensemble!), ktorí boli porazení v nedeľných parlamentných voľbách vo Francúzsku, sa ocitol aj doterajší predseda Národného zhromaždenia Richard Ferrand. Informoval o tom v pondelok na svojom webe denník Le Parisien.



Ako vo svojom statuse na sieti Twitter upozornil francúzsky historik Maxime Michelet, ide o veľmi ojedinelú udalosť v dejinách francúzskej politiky. Naposledy sa tak stalo v roku 2002, keď neobhájil svoj poslanecký mandát Raymond Forni, a predtým až v roku 1849, keď nebol do tejto funkcie znovuzvolený Armand Marrast.



Do parlamentu sa však neprebojovali ani ďalší blízki spolupracovníci prezidenta Emmanuela Macrona, súčasní či bývalí členovia jeho vlády.



Ide napríklad aj o predsedu poslaneckej skupiny Republiky v pohybe (LREM) Christopha Castanera, ktorý zastával funkciu ministra vnútra, či troch členov súčasnej vlády – Brigitte Bourguignonovú, Amélie de Montchalin a Justina Benina – tí budú musieť podať demisiu, ako poznamenal denník Le Parisien.



Po nezískaní absolútnej väčšiny v parlamente mnohí analytici práve toto oslabenie tábora "macronistov" považujú za ďalšiu veľkú ranu zasadenú Macronovi vo voľbách.



Macronovej koalícii sa vo voľbách nepodarilo získať dosť hlasov, aby mala v parlamente absolútnu väčšinu, teda 289 z 577 mandátov. Jeho koalícia Spolu! obsadí 245 kresiel, ľavicový blok Nová ekologická a sociálna ľudová únia (NUPES) bude zastupovať 137 poslancov a krajne pravicové Národné združenie (RN) zaznamenalo historický úspech, keď bude mať v parlamente 89 poslancov.



Vzhľadom na tento politický vývoj premiérka Élisabeth Bornová od nedele večera "začala identifikovať pravicových alebo ľavicových poslancov, ktorí by mohli hlasovať za určité texty" predkladané v parlamente vládnou väčšinou, informoval spravodajský web France Info.