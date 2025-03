Predseda ER pozval lídrov na summit, bude o konkurencieschopnosti EÚ

Brusel 14. marca (TASR) - Ďalšia podpora Ukrajiny, potreba investovať do obrany Európy a konkurencieschopnosť kontinentu sú úzko prepojené, napísal predseda Európskej rady António Costa v pozývacom liste na summit lídrov členských štátov EÚ, ktorý sa bude konať 20. marca. Toto stretnutie podľa Costu nadviaže na rokovania z minulého týždňa a jeho ústrednou témou bude konkurencieschopnosť, píše TASR.



V liste, ktorý Costa zverejnil na sieti X, určil tri prioritné oblasti diskusie o konkurencieschopnosti, v ktorých je podľa neho potrebné urobiť pokrok - zjednodušenie pravidiel EÚ, energetika a úspory a investície. Lídri sa budú konkrétne zaoberať akčnými plánmi pre automobilový, oceliarsky a kovospracujúci priemysel.



Okrem iného si majú hlavy štátov a vlád vymeniť pohľad na ďalší viacročný finančný rámec a nové vlastné zdroje EÚ. "Potrebný je komplexný prístup k výdavkom a príjmom. Vzhľadom na súčasné výzvy je dôležité, aby sme všetci pristupovali k tejto diskusii s otvorenou mysľou a v duchu kolektívnej zodpovednosti," uviedol Costa.



Do diskusií o hospodárskych otázkach a konkurencieschopnosti sa zapojí aj šéfka Európskej centrálnej banky Christine Lagardeová.



Ďalšími témami summitu budú migrácia aj vývoj na Blízkom východe. Na debate o medzinárodných záležitostiach sa očakáva účasť generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa. Lídri EÚ budú mať možnosť vypočuť si aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



Schôdzka Európskej rady sa bude konať v čase, keď americký prezident Donald Trump uvalil clá na dovoz hliníka a ocele do USA vo výške 25 percent. Európska komisia v reakcii oznámila, že od apríla zavedie clá na americký tovar v hodnote 26 miliárd eur. Dodala však, že zostáva otvorená rokovaniam, keďže clá podľa nej škodia všetkým.



Trump medzičasom pohrozil, že ak EÚ zavedie 50-percentné clo na dovoz americkej whiskey, Spojené štáty čoskoro zavedú odvetné clá vo výške 200 percent na všetky vína, šampanské a iné alkoholické nápoje z EÚ.