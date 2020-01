Predseda Európkej rady: Mier v Líbyi je pre EÚ nevyhnutný

Brusel 19. januára (TASR) - Nastolenie mieru v Líbyi je pre Európsku úniu nevyhnutné, uviedol predseda Európskej rady Charles Michel pred medzinárodnou konferenciou v Berlíne, na ktorej sa v nedeľu stretnú kľúčoví politickí predstavitelia. Informovala o tom agentúra DPA.



"Je načase zaistiť prímerie, rešpektovať zbrojné embargo OSN a obnoviť politický proces. Toto občania Líbye potrebujú, a je to aj nevyhnutné pre zaistenie bezpečnosti a stability EÚ," napísal Michel na Twitteri. Nemeckej kancelárke Angele Merkelovej zároveň poďakoval za zorganizovanie podujatia.



Okrem Michela budú Európsku úniu na berlínskej konferencii zastupovať aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ako aj vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell.



Na podujatí sa zúčastnia aj predstavitelia mnohých štátov vrátane lídrov Ruska, Alžírska, Spojeného kráľovstva, Egypta, Spojených arabských emirátov, Číny, Spojených štátov, Turecka a Francúzska.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v nedeľu vyhlásil, že medzinárodná konferencia o riešení situácie v Líbyi by mohla byť "dôležitým krokom" smerujúcim k upevneniu prímeria a politického riešenia v krajine.



Očakáva sa, že do Berlína pricestujú aj lídri oboch bojujúcich strán - veliteľ Líbyjskej národnej armády Chalíf Haftar a hlava líbyjskej vlády národnej jednoty Fájiz Sarrádž.



Nemecko konferenciu o budúcnosti Líbye zorganizovalo v spolupráci s Organizáciou Spojených národov (OSN), ktorá zastrešuje rozhovory o mierovom riešení konfliktu v tejto severoafrickej krajine.