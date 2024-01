Predseda Európskej rady Michel bude kandidovať do europarlamentu

Brusel 7. januára (TASR) - Predseda Európskej rady Charles Michel bude v júni kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP). V prípade zvolenia zo svojho postu odíde v polovici júla. Povedal to v rozhovore pre belgické noviny De Standaard zverejnenom v sobotu. TASR správu prevzala v noci na nedeľu z agentúry Reuters.



"Rozhodol som sa kandidovať v európskych voľbách v roku 2024," uviedol Michel. "Ak budem zvolený, zaujmem svoje miesto (v europarlamente). Európska rada môže... vymenovať nástupcu koncom júna, začiatkom júla," dodal.



Podľa denníka chce Michel kandidovať za belgickú stredopravú stranu Reformné hnutie (MR).



Michel (48) je bývalý belgický premiér a od konca roku 2019 pôsobí ako predseda Európskej rady.



Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia 6. – 9. júna. Na voľbách sa v 27 členských štátoch zúčastní vyše 400 miliónov európskych voličov. Tí rozhodnú o novom zložení EP dozerajúcom na európsku legislatívu, v ktorom aktuálne zasadá 705 poslancov.