Predseda Európskej rady Michel: Rusko by malo byť vylúčené z BR OSN

New York 24. septembra (TASR) - Predseda Európskej rady Charles Michel poukázal v piatok vo svojom prejave v New Yorku na to, že Bezpečnostná rada OSN umožňuje Rusku ďalej sa zúčastňovať na jej činnosti a rozhodovaní, hoci Moskva vedie na Ukrajine útočnú vojnu. Informoval o tom portál americkej televízie CNN.



"Keď stály člen Bezpečnostnej rady OSN začne nevyprovokovanú a neodôvodnenú vojnu, vojnu odsúdenú Valným zhromaždením OSN, vylúčenie takého člena z bezpečnostnej rady by malo byť automatické," povedal Michel vo svojom prejave na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. Michel dodal, že Kremeľ sa snaží "zmobilizovať celý svet proti vymyslenému nepriateľovi".



"Sme tu v Organizácii Spojených národov, v sídle, kde sa spoločne schádzajú národy sveta. A všetci vieme, že taký mohutný mnohostranný systém si vyžaduje vzájomnú dôveru... Použitie veta by malo byť výnimkou, ale stáva sa pravidlom," upozornil Michel.



Predseda Európskej rady vyzval na reformu bezpečnostnej rady, ktorá je podľa neho "nutná a naliehavá".



BR OSN má 15 členov - päť stálych, určených na konci druhej svetovej vojny, a desať nestálych členov, ktorí sú volení Valným zhromaždením OSN na funkčné obdobie dvoch rokov. Každý zo stálych členov bezpečnostnej rady má právo veta, ktorým môže zablokovať akékoľvek rozhodnutie OSN. Stálymi členmi sú okrem Ruska aj Čína, Francúzsko, USA a Spojené kráľovstvo.



Bezpečnostná rada je orgán OSN poverený udržiavaním medzinárodného mieru a bezpečnosti. Zatiaľ čo uznesenia ostatných orgánov OSN sú pre členské štáty OSN len odporúčacie, uznesenia bezpečnostnej rady sú záväzné a rada si ich splnenie môže vynútiť aj silou. Uznesenia rady sú známe ako rezolúcie OSN.