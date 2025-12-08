< sekcia Zahraničie
Predseda Európskej rady prisľúbil pokračujúcu podporu Sýrii
Autor TASR
Brusel 8. decembra (TASR) - Predseda Európskej rady António Costa prisľúbil pokračujúcu podporu Európskej únie pre Sýriu, ktorá si pripomína prvé výročie zvrhnutia vlády Asadovcov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Rok po páde Asadovho režimu Sýrčania podnikajú kroky smerom k stabilnejšej a inkluzívnejšej budúcnosti,“ uviedol Costa. Dlhoročného vládcu Bašára Asada zvrhli povstalci 8. decembra 2024 po 14 rokoch občianskej vojny zásluhou skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) pod vedením súčasného dočasného prezidenta Ahmada Šaru.
„EÚ stojí po boku Sýrie a podporuje mierový proces vedený Sýriou, zameraný na spravodlivosť, zmierenie a práva všetkých Sýrčanov,“ povedal Costa. „Výzvy pretrvávajú, no sme odhodlaní pokračovať v politickom dialógu, poskytovaní naliehavej humanitárnej pomoci a podpore obnovy a rekonštrukcie Sýrie,“ dodal.
Pozorovatelia uvádzajú, že nová vláda je prevažne na správnej ceste, i keď zastúpenie žien a menšín v politike zostáva nízke. Chudoba je naďalej hlavným problémom krajiny po vojne, ktorá vysídlila milióny ľudí. Od zvrhnutia Asada viedlo zároveň sektárske násilie k smrti stoviek ľudí. Podľa Organizácie Spojených národov potrebuje humanitárnu pomoc približne 16 miliónov osôb v Sýrii.
