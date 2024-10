Predseda gruzínskeho parlamentu podpísal zákon obmedzujúci práva LGBT+

Tbilisi 3. októbra (TASR) - Predseda gruzínskeho parlamentu Šalva Papuašvili vo štvrtok podpísal zákon, ktorý podľa ľudskoprávnych organizácií a EÚ obmedzí práva LGBT+ ľudí. V stredu zákon odmietla podpísať gruzínska prezidentka, informuje TASR podľa agentúr AFP a Reuters.



"V súlade s ústavou som dnes (štvrtok) podpísal zákon o rodinných hodnotách a ochrane maloletých, ktorý Salome Zurabišviliová nepodpísala," uviedol Papuašvili na sociálnej sieti Facebook.



Zurabišviliová zákon nepodpísala a vrátila ho do parlamentu bez toho, aby ho vetovala. Aj v prípade prezidentského veta má vládna strana Gruzínsky sen so spojencami v parlamente dostatok kresiel na jeho prelomenie.



Gruzínsky parlament schválil zákon o "rodinných hodnotách a ochrane maloletých", ktorý do veľkej miery obmedzí práva LGBT+ ľudí, v polovici septembra .



Umožní úradom zakazovať tzv. pochody hrdosti sexuálnych menšín či verejné vyvesovanie dúhovej vlajky, tiež cenzúru určitých filmov a kníh. Zakazuje aj "propagáciu" vzťahov medzi osobami rovnakého pohlavia či chirurgické zákroky na zmenu pohlavia. Upevňuje tiež ustanovenie gruzínskej ústavy, ktorým sa zakazujú manželstvá osôb rovnakého pohlavia.



Zákon navrhla vládnuca strana Gruzínsky sen na ochranu tradičných morálnych hodnôt v krajine, kde má veľký vplyv miestna konzervatívna pravoslávna cirkev.



Aktivisti tvrdia, že za prijatím zákona je snaha vlády posilniť si podporu konzervatívnych voličov pred parlamentnými voľbami 26. októbra.



Práva sexuálnych menšín sú v Gruzínsku všeobecne citlivou témou a z prieskumov verejnej mienky vyplýva všeobecný nesúhlas spoločnosti so vzťahmi osôb rovnakého pohlavia. Prejavuje sa to tiež fyzickými útokmi konzervatívnych demonštrantov na účastníkov každoročného dúhového pochodu v Tbilisi.