Predseda iránskeho parlamentu Kálíbáf: Irán víťazí vo vojne s USA
Kálíbáf a jeho delegácia viedli 11. apríla v Islamabade za zatvorenými dverami rokovania s americkým viceprezidentom J.D. Vanceom.
Teherán 19. apríla (TASR) - Počas niekoľkých týždňov vojny Irán „víťazil na bojisku“ a s dočasným prímerím so Spojenými štátmi súhlasil len preto, že boli splnené jeho požiadavky, uviedol v sobotu predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Dvojtýždňové prímerie má skončiť v stredu, ak nebude predĺžené, pričom trvalá dohoda, o ktorú sa usilujú mediátori vrátane Pakistanu, stále nie je finalizovaná a pokrok v kľúčových sporných bodoch je neistý.
„Na bojisku sme víťazili,“ uviedol Kálíbáf v televíznom prejave s tým, že Spojené štáty nedosiahli svoje ciele a Irán kontroluje strategickú námornú dopravnú trasu v Hormuzskom prielive. „Ak sme prijali prímerie, bolo to preto, že oni prijali naše požiadavky,“ povedal s odkazom na Spojené štáty.
„Všetky snahy nepriateľa smerovali k tomu, aby nám vnútili svoje požiadavky, a je dôležité, aby sme presadili svoje práva, a práve v tomto smere sú rokovania metódou boja,“ zdôraznil.
Kálíbáf a jeho delegácia viedli 11. apríla v Islamabade za zatvorenými dverami rokovania s americkým viceprezidentom J.D. Vanceom. Nepodarilo sa im však dosiahnuť konečnú dohodu a predstavitelia naznačili, že rozhovory pokračujú, hoci námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Saíd Chatíbzáde v sobotu uviedol, že termín nového kola rokovaní nebol stanovený. Obe strany sa podľa neho momentálne sústreďujú na dokončenie rámca dohody pred pokračovaním rokovaní.
Dvojtýždňové prímerie má skončiť v stredu, ak nebude predĺžené, pričom trvalá dohoda, o ktorú sa usilujú mediátori vrátane Pakistanu, stále nie je finalizovaná a pokrok v kľúčových sporných bodoch je neistý.
„Na bojisku sme víťazili,“ uviedol Kálíbáf v televíznom prejave s tým, že Spojené štáty nedosiahli svoje ciele a Irán kontroluje strategickú námornú dopravnú trasu v Hormuzskom prielive. „Ak sme prijali prímerie, bolo to preto, že oni prijali naše požiadavky,“ povedal s odkazom na Spojené štáty.
„Všetky snahy nepriateľa smerovali k tomu, aby nám vnútili svoje požiadavky, a je dôležité, aby sme presadili svoje práva, a práve v tomto smere sú rokovania metódou boja,“ zdôraznil.
Kálíbáf a jeho delegácia viedli 11. apríla v Islamabade za zatvorenými dverami rokovania s americkým viceprezidentom J.D. Vanceom. Nepodarilo sa im však dosiahnuť konečnú dohodu a predstavitelia naznačili, že rozhovory pokračujú, hoci námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Saíd Chatíbzáde v sobotu uviedol, že termín nového kola rokovaní nebol stanovený. Obe strany sa podľa neho momentálne sústreďujú na dokončenie rámca dohody pred pokračovaním rokovaní.