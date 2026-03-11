< sekcia Zahraničie
Predseda iránskeho parlamentu odmieta prímerie s USA a Izraelom
Agresori by podľa neho mali byť potrestaní.
Autor TASR
Teherán 11. marca (TASR) - Irán neusiluje o prímerie vo vojne proti Spojeným štátom a Izraelu, vyhlásil v utorok predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf. Agresori by podľa neho mali byť potrestaní. Na jeho vyjadrenia upozornila agentúra AFP, informuje TASR.
„Určite neusilujeme o prímerie,“ napísal na X Kálíbáf, bývalý vysoký veliteľ Zboru islamských revolučných gárd a kľúčová postava iránskeho režimu po zabití najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího. „Veríme, že agresor musí byť potrestaný a musí dostať lekciu, ktorá ho odradí od ďalších útokov na Irán,“ tvrdí.
Izrael podľa neho počas svojej „odpornej histórie“ neustále udržiaval začarovaný kruh „vojny, rokovaní, prímeria a opäť vojny“.
Zároveň varoval, že Irán bude na útoky mierené na svoju infraštruktúru reagovať odvetnými údermi. „Dnes sa riadime pravidlom oko za oko, bez kompromisov, bez výnimiek,“ povedal. „Ak začnú vojnu proti infraštruktúre, nepochybne aj my zaútočíme na infraštruktúru,“ deklaroval.
Kálíbáf to uviedol po nedeľných útokoch Izraela na iránske ropné zariadenia. Portál Axios medzičasom s odvolaním na svoje zdroje informoval, že USA požiadali Izrael o zastavenie týchto útokov. Jedným z dôvodov je obava USA pred odvetnými údermi Iránu na ropné zariadenia v Perzskom zálive.
Naše jednotky majú prsty na spúšti, odkázal šéf iránskej polície protestujúcim
Náčelník iránskej polície Ahmad-Rezá Radan v reakcii na americké a izraelské výzvy povstať proti režimu varoval potenciálnych protestujúcich, že s nimi budú bezpečnostné zložky zaobchádzať rovnako ako s nepriateľmi. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.
„Ak sa niekto postaví na stranu nepriateľa, nebudeme ho už vnímať len ako protestujúceho, ale ako nepriateľa. A spravíme s ním to, čo robíme s nepriateľom. Budeme s ním nakladať rovnako, ako nakladáme s nepriateľmi,“ vyhlásil Radan pre iránsku televíznu stanicu IRIB. „Všetky naše jednotky sú pripravené s prstami na spúšti,“ dodal.
Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v utorok večer na sieti X vyzvala Iráncov, aby povstali proti súčasnému režimu. „Vedieme historickú vojnu za slobodu. Toto je jedinečná príležitosť, ako sa zbaviť režimu ajatolláhov a získať slobodu. Spolu so Spojenými štátmi útočíme na tyranov v Teheráne tvrdšie ako kedykoľvek predtým,“ stálo v príspevku.
„Budeme naďalej s rastúcou silou útočiť na tyranov, ktorí vás desiatky rokov terorizovali. Ajatolláhovia a ich posluhovači sú na úteku - ale títo zbabelci nemajú kam utiecť. V najbližších dňoch vytvoríme podmienky, aby ste sa mohli chopiť svojho osudu,“ napísala kancelária premiéra v osobitnom príspevku.
Využiť americko-izraelské útoky ako príležitosť na zvrhnutie súčasného režimu vyzval Iráncov opakovane aj šéf Bieleho domu Donald Trump. Začiatkom tohto roka iránske bezpečnostné jednotky násilne potlačili masové protivládne protesty, pri ktorých podľa viacerých ľudskoprávnych organizácií o život prišli tisíce ľudí.
