Predseda iránskeho parlamentu: USA sa snažia o kapituláciu Teheránu
Teherán 6. mája (TASR) - Iránsky najvyššie postavený vyjednávač Mohammad Báker Kálíbáf v stredu uviedol, že Washington sa snaží dosiahnuť kapituláciu Teheránu prostredníctvom rôznych prostriedkov vrátane námornej blokády. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Nepriateľ sa v rámci svojho nového plánu snaží skrz námornú blokádu, ekonomický tlak a mediálnu manipuláciu narušiť súdržnosť krajiny, aby nás prinútil kapitulovať,“ uviedol Kálíbáf v hlasovej správe zverejnenej na platforme Telegram.
Vplyvný predseda parlamentu sa bližšie nevyjadril k vyhliadkam na mierový plán so Spojenými štátmi, zatiaľ čo Teherán naďalej posudzuje jednotlivé body amerického návrhu. Hovorca ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí však v stredu uviedol, že Teherán oznámi svoje rozhodnutie Pakistanu ako kľúčovému sprostredkovateľovi až keď definitívne zaujme stanovisko.
Americký prezident Donald Trump už skôr vyhlásil, že chce, aby sa vojna „skončila“. Prisľúbil preto intenzívnejšie útoky na Irán, ak neprijme podmienky Washingtonu, píše AFP.
