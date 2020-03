Predseda izraelského parlamentu odstúpil, keď odmietol požiadavku súdu

Jeruzalem 25. marca (TASR) - Predseda izraelského parlamentu Juli Edelstein odstúpil v stredu z funkcie. Týmto svojím krokom sa vyhol splneniu verdiktu najvyššieho súdu, ktorý mu nariadil vyhlásiť hlasovanie o svojom nástupcovi na čele izraelského Knesetu. Informovala o tom v stredu agentúra AP.



AP poznamenala, že Edelstein bol šéfom izraelského Knesetu sedem rokov.



Minulý týždeň Edelstein pozastavil činnosť parlamentu, pričom sa odvolal na procedurálne náležitosti a zákaz stretávania sa väčšieho počtu ľudí, ktorý súvisí s epidémiou nového koronavírusu v Izraeli.



Oponenti však Edelsteina obvinili, že sa snaží zablokovať hlasovanie o svojom nástupcovi po tom, ako pravicový blok, ktorého je tiež predstaviteľom, nezískal väčšinu v predčasných parlamentných voľbách, vypísaných v Izraeli na 2. marca.



Edelstein odmietol reagovať na výzvu najvyššieho súdu, ktorý od neho žiadal vysvetlenie, prečo otáľa so zvolaním parlamentu, a po tom, ako mu to súd nariadil, reagoval vyhlásením, že "ultimáta odmieta".



Edelstein rozhodnutie najvyššieho súdu označil za "hrubý a arogantný zásah justície do záležitostí zvoleného zákonodarného zboru" a dodal, že rozhodnutie najvyššieho súdu "porušuje suverenitu Knesetu."



Denník The Times of Israel napísal, že ak by Edelstein, poslanec strany Jednota (Likud) vedenej Benjaminom Netanjahuom, naďalej vzdoroval súdu, Izrael by sa dostal do ústavnej krízy.



Edelsteinova demisia nadobudne účinnosť až o 48 hodín, čo znamená, že hlasovanie o jeho nástupcovi vo funkcii predsedu parlamentu sa odkladá až do budúceho týždňa.



The Times of Israel v stredu napísali, že Edelstein by pravdepodobne aj tak nebol znovuzvolený, ak by sa hlasovanie o predsedovi parlamentu v stredu predsa len uskutočnilo. Koalícia strán vedených centristickým blokom Modrá a biela (Kachol lavan) má totiž v úmysle zveriť tento post Meirovi Kohenovi.



Kohen má blízko k šéfovi Modrej a bielej Bennymu Gancovi, ktorému prezident Reuven Rivlin v pondelok zveril poverenie na zostavenie vlády.



Na zostavenie vlády má Ganc jeden mesiac. Agentúra AP v tejto súvislosti uviedla, že sformovanie kabinetu nebude pre Ganca ľahké, pretože medzi stranami, ktoré ho na post premiéra podporili, sú značné názorové rozdiely.